Stand Nintendo Switch: la nostra guida all'acquisto

Lamicall Supporto Nintendo Switch

L’arrivo di Nintendo Switch ha visto entrare nel mercato degli accessori per console anche molte aziende che si erano finora specializzate in tablet e cellulari. C’era da aspettarselo, visto che condivide molte caratteristiche con questo tipo di device, e Lamicall non si è fatta attendere. Lamicall Supporto Nintendo Switch punta sul look e sui materiali: costruito in lega d’alluminio con gomma aggiunta per una presa più salda sul tablet, questo stand può comunque essere piegato e trasportato comodamente. Infine può ovviamente essere utilizzato per altri tipi di tablet o cellulari, aggiungendo la versatilità alla sua lista di pregi assieme al design – ma quello ovviamente dipende dai tuoi gusti.