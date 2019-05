SSD notebook: come e quale scegliere

SSD notebook: quale comprare

Come detto poco fa, scegliere un portatile dotato di fabbrica di SSD comporta spesso una spesa davvero impegnativa. Il motivo è semplice: solitamente, almeno negli ultimi anni, le memorie SSD sono state montate soprattutto sugli Ultrabook, quei notebook estremamente sottili pensati per la portabilità estrema e per le prestazioni notevoli, oppure sui notebook da gaming.

Ma cos’è, di fatto, un SSD? Senza perderci in spiegazioni estremamente tecniche: un SSD, Solid State Drive o unità a stato solido, è un componente di archiviazione che si sostituisce in tutto e per tutto all’hard disk interno tradizionale, offrendo svariati vantaggi. Il tutto si basa sull’abbandono del classico meccanismo dove, attraverso una testina, il disco va a pescare un file. Gli SSD notebook utilizzano infatti memorie flash, come quelle presenti nello storage interno di smartphone e tablet, ma dalle dimensioni molto più grandi (solitamente sono memorie NAND). Questo comporta, di fatto, delle velocità di trasferimento dati notevolmente superiore rispetto agli hard disk meccanici.

Nel concreto, tali velocità si traducono in due punti a favore: trasferimento dei file sul disco estremamente più rapido, accesso alla memoria più spedito e quindi avvio di Windows e di tutti i software installati con tempi notevolmente ridotti. A chi potrebbe quindi interessare montare un SSD all’interno del proprio notebook? A tutti coloro che vogliono migliorare le proprie prestazioni. Sebbene gli SSD notebook nel tempo si possono usurare e le prestazioni negli anni possono calare (mediamente i computer non durano affatto dieci anni), rimangono comunque nel tempo la scelta migliore per rendere il vostro notebook perfettamente funzionante una vera e propria nuova macchina.

Prima di avventarsi nell’acquisto di una nuova unità è però necessario avere un’accortezza: controllare la tipologia di slot presente sulla scheda madre del proprio portatile. I dischi montati sui PC portatili sono sempre e comunque da 2,5″, ovvero l’edizione più compatta rispetto ai 3,5″ che solitamente si trovano all’interno dei PC Desktop. Questo sfrutta sempre lo standard SATA, salvo casi rari (prettamente Ultrabook) in cui si opta per altre tipologie di disco. In tutti i notebook Windows tradizionali proposti sul mercato negli ultimi due anni solitamente si trova uno slot SATA III, mentre su alcuni esclusivamente economici o più datati è presente la versione SATA II.

La differenza fra i due standard è sostanziale: i SATA III possono raggiungere velocità piene per gli SSD che solitamente si attestano sui 500 MB/s medi, mentre i SATA II si fermano circa sui 250 MB/s. In ogni caso vale comunque la pena scegliere un SSD a discapito di un hard disk classico, sia chiaro. Nel caso in cui però siete dotati di una scheda madre con slot SATA II, ovviamente potete risparmiare qualche euro prezioso e non puntare ai componenti più costosi.

Non sapete quale delle tue tipologie di slot è presente nel vostro PC e prima di procedere alla valutazione dei migliori SSD notebook volete controllare il tutto? Semplice, basta scaricare il software gratuito Speccy qui (link diretto), installarlo e controllare alla pagina dedicata la tipologia di standard supportato (vedi immagine sovrastante). Tenete presente però, dettaglio importante, che nel vostro notebook (soprattutto se abbastanza datato) potrebbe essere presente un disco SATA II in uno slot SATA III. In questo caso, chiaramente, acquistando un nuovo SSD potete non frenarvi troppo nell’acquisto di un disco a stato solido, che comunque sono tutti di base SATA III.

Vi sono inoltre casi in cui, come dicevamo poco più su, i notebook sono Ultrabook, e montano un SSD PCIe M.2, e non SATA III classico. Questi sono sicuramente prodotti molto più rari, molto più costosi e per i quali è necessario avere accortezze diverse. La prima, più importante, è riconoscere se si tratta di uno slot M.2 semplice, oppure di uno NVMe. Che differenza c’è fra i due? Sostanziale: l’M.2 non è altro che la tipologia di interfaccia che usa la memoria, ed esula quindi dalle performance. NVMe è invece una tipologia di standard per le memorie a stato solido e, se presente, implica delle performance di livello decisamente superiore – si parla di velocità in lettura casuale che superano anche 1 GB/s, quindi almeno doppie rispetto alle classiche SATA. Prima di procedere all’acquisto, quindi, usate Speccy (link al download più in alto): se nel vostro Ultrabook è presente un disco NVMe, sceglietene uno NVMe. Se invece montate un semplice M.2, senza supporto NVMe, è necessaria una ulteriore verifica: la scheda logica supporta tale standard? Per saperlo dovete fare riferimento alla scheda prodotto del vostro Ultrabook. Se questo dispone di un semplice slot M.2 con velocità SATA, allora non ha senso scegliere un disco NVMe e, viceversa, se avete uno slot NVMe, scegliete se preferire le performance acquistando un SSD dotato di tale standard o se risparmiare qualche euro e optare per un semplice M.2.

Generalmente, nel cambio di componente, ci sentiamo di consigliarvi di acquistare NVMe se nel vostro Ultrabook è presente tale supporto, ed M.2 semplice se il vostro Ultrabook non supporta NVMe.

Capiti tutti i concetti alla base, vediamo invece come scegliere il miglior SSD per notebook. In questo caso è estremamente necessario puntare su un componente adatto alle proprie esigenze, in modo tale da non spendere euro preziosi nell’acquisto di un SSD, di fatto, non necessario.

Per fare ciò abbiamo individuato tre modelli di SSD indirizzati rispettivamente a tre utenti differenti, ovvero: chi vuole semplicemente il miglior SSD notebook per rapporto qualità/prezzo, chi necessita di un SSD più affidabile e performante e chi, dotato di un PC con connettore SATA II, ha bisogno semplicemente del più economico. Vediamoli di seguito!

N.B. I seguenti modelli sono indirizzati prevalentemente ai possessori di notebook Windows. Per chi fosse su piattaforma OS X consigliamo la lettura della nostra guida focalizzata sugli SSD MacBook Pro.