SSD MacBook Pro: cos'è e perché conviene montarne uno

SSD MacBook Pro: quale comprare

Il MacBook Pro che avete è una macchina ancora fantastica. C’è solo un problema: non è perfettamente al passo con le moderne tecnologie. Si, ok, l’ultimo modello ha l’USB 3.0 e una CPU più veloce… ma ci sono componenti come il display e l’hard disk che Apple non aggiorna da moltissimo tempo. Ciò che rende altri notebook così veloci e scattanti non è il processore (tra l’altro parliamo di processori relativamente lenti per mantenere bassi i consumi). Il segreto è nell’hard disk a stato solido, e nulla più.

Questo componente, che da qui in poi chiameremo per comodità SSD (Solid State Drive), è un tipo di hard disk che da qualche anno si sta inserendo con prepotenza anche nel mercato consumer. Diversamente dagli hard disk tradizionali a disco magnetico che vengono inseriti nella stragrande maggioranza dei computer (compreso il vostro MacBook Pro), l’SSD dispone di memorie di tipo flash (un po’ come quelle di schede SD e chiavette USB). Alla fine della storia, questo tipo di hard disk offre prestazioni tremendamente maggiori rispetto ai dischi tradizionali meccanici che avete sempre usato.

È il momento di mettersi al lavoro per ridurre il gap. La CPU del nostro MacBook Pro è ancora valida, per cui cosa manca per farlo diventare un mostro di potenza indiscusso? Ovviamente, un SSD! Per cui, sotto con un bel upgrade!

Prima di fare qualunque cosa, però, fate i conti con le vostre esigenze:

Vantaggi : grazie alla altissima velocità di trasferimento dati, il vostro Mac sarà in grado di volare. Accensione in pochi istanti e caricamento di applicazioni anche molto pesanti alla stessa velocità. Un esempio? Photoshop si carica in tre secondi netti (MacBook Pro 13″ base + Samsung 860 EVO da 512 GB)

: grazie alla altissima velocità di trasferimento dati, il vostro Mac sarà in grado di volare. Accensione in pochi istanti e caricamento di applicazioni anche molto pesanti alla stessa velocità. Un esempio? Photoshop si carica in tre secondi netti (MacBook Pro 13″ base + Samsung 860 EVO da 512 GB) Svantaggi: gli SSD costano di più. Se avete bisogno di tanto spazio sul vostro computer senza fare un investimento (non costano ormai tantissimo però), e non siete disposti a conservare un hard disk esterno per contenere i file più ingombranti, l’SSD non fa per voi.

In questo caso, l’unica alternativa è un po’ bizzarra: rinunciare al lettore DVD del vostro notebook inserendo l’SSD al suo posto, creando un Macbook dual drive ad un costo davvero esiguo. Tuttavia, la procedura da seguire è molto complicata e delicata. Anche la gestione dei due dischi dopo il montaggio non è semplicissima e molto spesso si notano cali vistosi della batteria per effetto dell’uso combinato dei due dischi. Il consiglio di chi vi scrive, dopo aver provato anche questa “via alternativa”, è di seguire la strada più semplice: sostituire il proprio hard disk con un SSD e gestire i file più ingombranti, come le librerie musicali e di foto, attraverso una economica unità esterna USB. Oppure fare un sacrificio e comprare una unità SSD bella capiente.

A questo punto possiamo valutare meglio quali prodotti acquistare. In questo caso le proposte che abbiamo individuato vengono da pochi ma essenziali brand. Gli SSD in questione sono compatibili con i MacBook Pro e sono già stati testati sia da noi, che da migliaia di utenti in tutto il mondo che li hanno scelti per ridare nuova vita ai propri computer. Ovviamente se vi capita fra le mani un altro SSD non di questi brand non scartatelo: molto probabilmente sarà compatibile anch’esso, dato che tutti i modelli realizzati negli ultimi anni hanno un ottimo supporto driver, con firmware aggiornati e prestazioni più che valide. Ecco gli SSD Macbook Pro che Ridble vi consiglia.