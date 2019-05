SSD MacBook Pro Retina: quali comprare e come montarli

Come montare un SSD all’interno di MacBook Pro Retina

Prima di cominciare ad effettuare le operazioni di smontaggio, assicuratevi di fare un controllo del necessario.

È fondamentale avere un cacciavite Torx punta 5 (o T5) e un Pentalobe punta 5 (o P5) per smontare il PC. Questo è incluso solitamente con i kit di upgrade, dove troveremo anche un oggetto plastico a forma di plettro per alzare il connettore della batteria. In caso vi servano tutti i cacciaviti, potete acquistare un set come questo che li contiene tutti ed è utile per smontare in generale oggetti elettronici.

Effettuate un backup completo dei vostri dati. Potete usare Time Machine oppure altre soluzioni, ma fatelo se non volete perdere nulla.

Create un drive USB per reinstallare il sistema operativo. Potrebbe non servire se effettuate la procedura di installazione tramite recovery, ma è altamente consigliato avere una penna con il sistema operativo all'interno. La procedura relativa a macOS Sierra è a questa pagina, ma è altrettanto valida per tutti gli altri sistemi operativi successivi.

Trovate un ambiente luminoso e stabile dove lavorare. Servono pochi minuti per effettuare la procedura ma è importante evitare di fare danni a computer aperto. Ridble ovviamente non è responsabile di danni accidentali al vostro computer o di perdite di dati.

La prima cosa da fare è staccare il MacBook Pro Retina dall’alimentazione e girarlo su sé stesso in modo tale da avere davanti il pannello inferiore. Qui potrete notare 8 viti sul perimetro della macchina. Due di esse, cioè quelle in alto e sopra la scritta MacBook Pro, sono diverse dalle altre: iniziate a togliere quelle e conservatele separatamente. Procedete poi con le altre 6 viti, che verranno via velocemente. Una volta fatto questo, potete togliere l’intero pannello: basta tirare con delicatezza a partire dall’uscita dell’aria, esattamente ancora una volta sopra la scritta MacBook Pro.

Una volta rimosso, non fatevi prendere dalla tentazione di procedere subito o dare una pulita: è necessario separare la batteria dal resto dei componenti. Noterete, esattamente al centro, una etichetta a forma di T rovesciata: lì bisogna agire con il plettro in plastica (o in materiale simile non conduttivo) e delicatamente alzare il connettore facendo leva. Esso verrà via in un colpo solo e a quel punto potrete magari dare una spolverata (per le ventole, usate un pennello ed evitate l’aria compressa).

L’SSD si trova alla vostra sinistra, sopra la batteria e sotto una delle ventole. È un modulo di piccole dimensioni tenuto fermo da una vite. Rimuoviamola con lo stesso cacciavite di prima e conservatela con cura, poi facendo attenzione alzate di qualche millimetro l’SSD e tiratelo via dal suo alloggiamento: vi rimarrà in mano e potrete metterlo da parte. A questo punto fate l’operazione inversa: prendete il nuovo SSD MacBook Pro Retina e inseritelo al posto di quello vecchio, e fissatelo con la vite. Ora si va a ritroso: ricollegate la batteria e infine appoggiate il pannello, per poi chiuderlo con le 8 viti rimosse precedentemente – fate attenzione nuovamente a quelle due in alto che sono diverse. Voilà, SSD sostituito.

Ora potete mettere il vecchio SSD all’interno del box che vi viene fornito con i vari kit (se lo avete acquistato). Solitamente, basta inserirlo come avete fatto dentro il notebook e fissarlo con un paio di viti – è una procedura semplicissima. A quel punto potrete collegare l’SSD al MacBook Pro Retina tramite un banale cavo USB e usarlo come un hard disk esterno qualsiasi. Rigirate il computer, apritelo e accendetelo: ovviamente non funzionerà finché non reinstalliamo il sistema operativo. Potete quindi rimetterlo tramite la recovery integrata di macOS, oppure con la penna USB creata precedentemente.

Per il primo metodo, accendete il computer e, subito dopo il gong sonoro, premete Command + R insieme. Se tutto va bene partirà la Internet Recovery capace di scaricare l’OS e rimetterlo. Questa procedura però talvolta salta, quindi il mio consiglio è quello di usare la penna USB. Tutti i passaggi sono descritti nella nostra guida su come installare macOS Sierra, ma si tratta semplicemente di accendere il MacBook con il drive USB inserito e tenendo premuto il tasto Opzione (cioè Alt). Questo ci permetterà di scegliere il disco di avvio (in questo caso vogliamo quello esterno) e reinstallare macOS in pochi minuti.

Fatto ciò, avrete un computer come nuovo, con molto più storage a disposizione e in più un drive esterno estremamente veloce dove mantenere altri dati. Potrete quindi procedere a recuperare i vecchi file sia dai backup sia usando l’Assistente Migrazione integrato in macOS, collegando il vecchio SSD tramite USB e facendo fare al tool il suo lavoro.