SSD M2 gaming: i migliori modelli

SSD M2 gaming: quale comprare

Per evitare fraintendimenti vari, riteniamo importante partire definendo esattamente cosa sia un SSD M2 (o, per essere più precisi a livello di nomenclatura, un SSD M.2). Questo termine racchiude di fatto tutte le unità di memoria SSD che possono essere collegate alla porta M.2 di una scheda madre. Nel caso non sappiate quale sia questa porta, è facilmente riconoscibile in quanto lunga giusto un paio di centimetri e predisposta per collegare la componente parallelamente alla MOBO, non perpendicolarmente, ed è solitamente posta intorno alle porte PCIe x16 (quelle a cui si collega la scheda video gaming, per intenderci).

Ci sembra scontato, ma riteniamo comunque importante consigliarvi di verificare che la vostra scheda madre abbia effettivamente a disposizione almeno una porta M.2. In caso contrario, non potrete usare gli SSD M2 gaming che trovate qui sotto se non acquistando anche un adattatore PCIe/M.2. Prima di andarvi a segnalare quale adattatore comprare, però, è essenziale capire che non esiste un solo tipo di SSD M2 gaming e – soprattutto – non tutti a nostro avviso sono consigliabili.

Le varianti di SSD M.2

In commercio esistono principalmente due tipologie di SSD M.2: i modelli SATA e quelli PCIe. Come il nome stesso lascia intendere, i modelli SATA operano a velocità identiche a quelle degli SSD tradizionali, vantando dunque prestazioni di trasferimento cappate a 6 Gbps. Per questa ragione, quindi, a nostro avviso non c’è motivo di acquistare le opzioni M.2 SATA; perché mai comprare un SSD M.2 SATA quando una soluzione da 2,5″ adempie al medesimo ruolo e vanta lo stesso cap massimo di velocità?

L’altra variante di SSD da collegare ad una porta M.2, invece, è estremamente più prestante. Gli SSD M2 gaming PCIe vantano velocità di scrittura e lettura che – grazie alla relativamente recente introduzione dei protocolli NVMe – possono essere fino a sette volte superiori. Il costo sarà chiaramente superiore “al GB”, ma se non altro questo tipo di prodotto porta un benefico concreto e tangibile ai tempi di caricamento. Di conseguenza, noi andremo a consigliarvi solamente soluzioni non SATA, e cercheremo di coprire le varie fasce di prezzo così da venire incontro alle vostre eventuali esigenze di budget.