Speaker Bluetooth offerte: i migliori prodotti in sconto

Speaker Bluetooth offerte: come prepararsi per il Prime Day

L’Amazon Prime Day è quella particolare settimana di luglio in cui il colosso dell’eCommerce avvia un grande piano di sconti per centinaia di migliaia di articoli. Se durante il corso di questi giorni assisteremo all’arrivo di tante promozioni interessanti, è durante le giornate del 15 e 16 luglio che le cose si faranno davvero appassionanti.

In quella finestra temporale di 48 ore, infatti, Amazon darà il via ad un massiccio programma di sconti caratterizzato da promozioni giornaliere, lampo o settimanali, in linea con quanto avveniva negli anni passati. Inoltre, per la prima volta in assoluto, quest’anno il Prime Day coinciderà anche con l’arrivo di una nuova sezione di sconti che prende il nome di “offerte wow“. Queste, a differenza delle altre, saranno caratterizzate da prodotti ad esaurimento rapido, quindi con scorte limitate, con una grande percentuale di sconto – vi consigliamo di leggere attentamente la nostra guida su cos’è e come funziona Amazon Prime Day per scoprire tutti i dettagli sul servizio.

Gli speaker Bluetooth offerte che vedrete all’interno di questa guida, sono stati selezionati tenendo in considerazione la bontà e la validità del risparmio proposto. Per noi non ha alcun valore consigliarvi l’acquisto di prodotti con sconti fuorvianti, con errori di prezzo e via discorrendo. Il nostro obbiettivo è quello di garantirvi la certezza di acquistare un prodotto su cui risparmierete davvero.

Questa strategia potrebbe portarvi ad entrare all’interno delle guida alle offerte senza alcun prodotto consigliato; non si tratta di un errore o di un problema del sito, ma semplicemente non abbiamo ritenuto opportuno consigliarvi nulla. Potrebbe anche accadere che il prezzo mostrato nel box di fianco al prodotto mostri un valore diverso da quanto descritto. Niente panico: in questo caso fanno fede i dettagli di prezzo e durata esplicitati nel testo.

Indipendentemente dalla presenza o meno di prodotti all’interno della nostra guida alle offerte, vi segnaliamo che è già online la pagina di Amazon per il Prime Day, con all’attivo centinaia di prodotti in sconto, così come il raccoglitore con al suo interno tutte le guide alle offerte dell’Amazon Prime Day. Vi ricordiamo anche che per poter usufruire di queste offerte è necessario attivare un account Amazon Prime, che sarà completamente gratuito per i primi 30 giorni ed attivabile a questo link.

Per chi non lo sapesse, sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime vi permette di godere di una moltitudine di vantaggi, come la possibilità di ricevere in giornata la merce spedita con Prime. Potrebbe farvi comodo leggere la nostra guida su cos’è Amazon Prime in modo da scoprire tutti i vantaggi annessi alla sottoscrizione del servizio.

Inoltre, se volete acquistare prodotti per la vostra azienda, potete farlo tramite Amazon Business.