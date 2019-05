Soundbar gaming: come e quale scegliere

Soundbar gaming: quale comprare

Per fortuna quando si desidera acquistare una soundbar gaming oriented per il proprio PC non son presenti molti gli aspetti da valutare. Tra i più rilevanti vi sono sicuramente la configurazione del sistema, che consiste in due numeri separati da un punto dove il primo indica la quantità di speaker ed il secondo i sub-woofer presenti, e l’RMS, ovvero il valore in Watt che può essere costantemente erogato dall’amplificatore. Più alto è il wattaggio, maggiore sarà chiaramente il volume massimo. Tenete a mente però che quando si parla di soundbar gaming questo valore è importante ma in senso lato. Nella maggioranza dei casi questa sarà posta sotto o sopra al monitor da gaming, quindi davvero molto vicina all’utente.

La giusta configurazione

Per definizione la soundbar è una “barra” che raccoglie in un solo posto tutti i driver (gli speaker). Questo non significa che tutte le soundbar gaming offrano funzioni o specifiche equiparabili. È importante capire, infatti, cosa ci si può aspettare in termini di surround sound dal prodotto in questione. Contrariamente a quello che potrebbe sembrare ai neofiti, non sempre le soundbar hanno la stessa configurazione di speaker/sub-woofer ma grossomodo tutte supportano il surround sound. Nella nostra guida agli altoparlanti gaming abbiamo voluto spingerci a descrivere un prodotto come “gaming oriented” solamente se dotato di un setup 5.1 o superiore. Con le soundbar gaming non faremo la stessa distinzione. Il numero di casse non è rappresentativo delle fonti di direzionalità del suono.

Anche soluzioni 2.1 sono in grado di offrire senso di direzionalità del suono, e sebbene si tratti di un rendering virtuale l’effetto risulta comunque funzionale. L’unico elemento che è notevolmente migliorabile con un’unità indipendente è il sub-woofer, che nei prodotti di fascia più alta è infatti distaccato dalla soundbar. Altro punto vogliamo specificare, che è semplice ma non necessariamente importante, è guardare le dimensioni del prodotto.

Connettività: cavo o non cavo?

L’ultimissimo aspetto da trattare però è la metodologia di connessione, che può essere cablata o senza fili. La maniera migliore di collegare una soundbar sarebbe tramite HDMI 1.4, così da sfruttare il protocollo ARC per la comunicazione a doppia via tra monitor e soundbar, ma su PC questa soluzione non è possibile dato che lo schermo viene collegato alla scheda video gaming. Di conseguenza, le opzioni rimanenti sono tre: cavo da 3,5 mm (che consigliamo di evitare nella maggioranza dei casi), cavo in fibra ottica (la soluzione più indicata) e Bluetooth (la soluzione dal minor impatto a livello di cable management).

Il jack da 3,5 mm per forza di cose trasmetterà l’audio in forma analogica, elemento che andrebbe in contrasto con il fatto che la soundbar monti al suo interno un amplificatore pensato per un segnale digitale, ed il Bluetooth offre una soluzione pratica ma non loss-less, quindi il nostro suggerimento per il più comune utente PC gaming è di impiegare un cavo ottico da collegare direttamente alla scheda madre; se vi serve il cavo, ne potete trovare uno qui sotto.