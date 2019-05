Sony speakers: scopriamo i migliori modelli del colosso giapponese

Sony speakers: quale comprare

All’interno della nostra guida sui Sony speakers andremo a vedere quali sono le casse Bluetooth prodotte dal colosso giapponese che ha senso acquistare. Infatti, proprio come avviene per gli smartphone o magari le macchine fotografiche, Sony è impegnata anche nello sviluppo (e mantenimento) di diverse linee di prodotto per quanto riguarda gli speaker.

Anche in questo caso è una delle aziende di punta, sempre pronta a migliorare e rilasciare nuovi prodotti atti a creare nuove categorie o a migliorare quelle già presenti. A tal proposito la linea XB è quella che calza a pennello per questo esempio. Presentata diversi mesi fa, l’azienda ha continuato a migliorarla e aggiornarla nel corso del tempo, prendendo spunto da quanto fatto da compagnie competitor e aggiungendoci sopra tecnologie proprietarie.

Affidarsi a Sony per quanto riguarda l’audio è una scelta saggia e lungimirante. Oltre ad avere in portfolio soluzioni estremamente valide a prezzi talvolta molto competitivi – alcune volte anche sotto i 50€ -, la compagnia ha maturato esperienza anche per quanto riguarda la fascia top, con prodotti che arrivano facilmente a costare centinaia di euro. Che siate utenti in cerca di uno speaker pensato per essere sfruttato all’aria aperta, magari in piscina o al mare, oppure un utente alla ricerca di una cassa Bluetooth di alto livello per il proprio salotto, Sony saprà certamente offrirvi la soluzione adatta alle vostre esigenze.

Nella guida vi proponiamo quindi quelli che sono per noi i migliori Sony speakers attualmente presenti sul mercato. Questi vengono inseriti con una visualizzazione di prezzo crescente, dal più economico al più costoso. Questo non implica che il primo sia per forza di cose scadente, ma semplicemente indirizzato ad un pubblico diverso rispetto a chi non ha problemi a spendere tanto per un prodotto di alto livello.