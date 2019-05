Sony smartwatch: ecco quali sono i migliori

Sony smartwatch 3

Come abbiamo visto nel capitolo introduttivo, Sony segue più o meno la stessa strategia di altre grandi case hi-tech per quanto riguarda lo sviluppo di smartwatch. Invece di rincorrere il mercato presentando un prodotto l’anno (un po’ come fa Apple), l’azienda giapponese preferisce rilasciare un prodotto il più completo possibile ed in grado di durare diversi anni, anche grazie alla presenza di un buon supporto software. L’attuale offerta commerciale di Sony si limita soltanto al Sony smartwatch 3 (SWR50), un dispositivo dal bel design e apprezzato per le sue qualità.

Ovviamente il sistema operativo è basato su Wear OS (nuova versione di Android Wear di Google) e quindi può contare sulla presenza del Play Store e delle migliaia di applicazioni presenti sulla piattaforma. Ma veniamo al design. Sony ha deciso di non puntare su una cassa circolare, ma bensì sul classico rettangolo con angoli leggermente stondati. Il pannello da 1,8 pollici con risoluzione da 360 x 360 pixel per un peso complessivo che si aggira sui 50 grammi. Questo design lo rende perfetto sia per un polso maschile che femminile, il che è un bene visto la grande difficoltà che il gentil sesso incontra in questo mercato.

Lato connettività e sensori abbiamo più o meno tutto quello che si può cercare in uno smartwatch moderno: Bluetooth 4.0, Wi-Fi, NFC, GPS, accelerometro, bussola, giroscopio e sensore di luce ambientale. Non da meno la certificazione IP68 che lo rende perfetto per gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto in grado di resistere anche al contatto con i liquidi. La batteria da 420 mAh con un’autonomia dichiarata di un paio di giorni, è perfetta per sfruttare lo smartwatch senza troppi patemi d’animo, soprattutto quando si ha l’opportunità di sfruttare lo spazio interno da 4 GB per salvare centinaia di brani musicali da ascoltare mentre si fa una corsa al parco.