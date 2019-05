Sony smartphone: ecco i migliori nella nostra guida all'acquisto

Sony Xperia 10 Plus

Dall’unione tra Sony e smartphone, il Sony Xperia 10 Plus è il migliore dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo. Il display Full HD+ da 6,5 pollici è brillante, ampio e davvero luminoso: in più è racchiuso in un design borderless che estende lo schermo fino al suo limite nel nuovo formato in 21:9, senza bordi e cornici. Di lato, puoi trovare il lettore per le impronte digitali, mentre sul retro fa capolino una doppia fotocamera posteriore da 12+8 megapixel con zoom ottico 2X e buoni scatti anche in condizioni di scarsa luminosità.

Lo smartphone, inoltre, consente di registrare video in 4K e creare video con colori nitidi e definiti in slow motion a 120 fps: le azioni e i movimenti risultano così ancora più coinvolgenti ed emozionanti. La fotocamera frontale da 8 MP con super grandangolo da 120° assicura di includere nei selfie un maggior numero di amici o dettagli dello sfondo. La batteria ad elevata capacità da 3300 mAh e il processore Qualcomm Snapdragon 636 – octa-core, 1.8 Ghz – sommato a 4 GB di RAM e a 64 GB di memoria interna, espandibile via micro SD, ti permettono di fare tutto, con prestazioni veloci e senza intoppi. In più è compatto e offre prestazioni davvero di livello: considerando che costa meno di 500€ può essere da tenere d’occhio.