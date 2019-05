Sony fotocamera compatta: tutti i modelli del produttore

Sony fotocamera compatta: quale comprare

Sony è uno dei produttori di maggior successo per quanto riguarda le fotocamere compatte di fascia premium, cioè delle macchine fotografiche dalle piccole dimensioni che riescono ad offrire prestazioni altissime. Si tratta di compatte dedicate prevalentemente ai professionisti che cercano un prodotto da portare sempre in tasca, in quanto il loro prezzo è molto elevato. Il successo di queste compatte deriva dall’ottimo lavoro svolto sulle mirrorless, settore in cui Sony è riuscita a sovrastare la concorrenza grazie ai suoi ottimi prodotti. Grazie all’esperienza accumulata nel settore delle fotocamere con obiettivi intercambiabili, l’azienda è riuscita a creare una linea di compatte che copre tutti gli usi e budget.

Con questa guida “Sony fotocamera compatta” cercheremo di farvi comprendere le differenze tra i vari dispositivi, in modo che riusciate a scegliere quello più adatto ai vostri bisogni e al vostro budget. Abbiamo selezionato solo quelle più valide, dividendole in tre categorie in base all’utilizzo e al prezzo. Si partirà dalla fascia più bassa, denominata “inquadra e scatta“, per poi passare ai prodotti dotati di zoom molto estesi (superzoom), fino ad arrivare ai prodotti “per esperti” in grado di soddisfare le richieste dei più esigenti.

La prima categoria di questa guida “Sony fotocamera compatta” racchiude le macchine fotografiche soprannominate inquadra e scatta. Si tratta di compatte che vengono vendute a prezzi molto bassi e sono perfette per chi cerca un prodotto per scattare foto durante una vacanza o una gita. Integrano prestazioni decenti e sono semplicissime da utilizzare. Fanno parte della serie “W“, cioè la gamma di compatte più semplice ed economica della casa giapponese. Sono la miglior scelta per gli utenti che non hanno grandi esigenze e che hanno un budget limitato. I sensori montati su queste compatte possono essere due: i CCD e i CMOS Exmor R. Questi sensori assicurano prestazioni decenti nonostante abbiano dimensioni molto contenute e riescono ad adattarsi bene in ogni situazione. Inoltre le compatte inquadra e scatta sono dotate di stabilizzazione dell’immagine tramite una tecnologia sviluppata dalla stessa Sony chiamata SteadyShot. Si tratta di una stabilizzazione elettronica in grado di stabilizzare le immagini quando la luminosità ambientale non è molto alta, in modo da ottenere lo stesso buoni risultati. Le compatte Sony economiche sono semplicissime da utilizzare, per questo le abbiamo nominate inquadra e scatta, grazie alle scene automatiche, agli automatismi delle impostazioni di scatto e agli aiuti elettronici. In pratica si tratta di macchine fotografiche utilizzabili da chiunque. Basterà inquadrare la scena e scattare la foto, tutto il resto sarà gestito dalla fotocamera.

Se invece state cercando una fotocamera compatta Sony in grado di scattare ottime foto a soggetti molto distanti o amate la fotografia naturalistica, una superzoom è il prodotto che fa per voi. Sono dotate di zoom ottici in grado di arrivare fino a 50x e, essendo prodotti da Carl Zeiss, riescono a mantenere un’ottima qualità anche alla focale più estesa. Per essere precisi, fanno parte della serie Vario-Sonnar, premiata più volte nel corso degli anni per via dei suoi ottimi componenti. Oltre a degli obiettivi così prestanti, le fotocamere di questa categoria montano sensori CMOS Exmor R e processori d’immagine BIONZ X. Questi componenti assicurano prestazioni di tutto rispetto sia in ambito foto, sia in ambito video.

L’ultima categoria della guida “Sony fotocamera compatta” racchiude tutti i modelli premium della casa che, come già detto sopra, risultano tra i migliori in commercio. Sony, infatti, ha contribuito alla crescita generale delle fotocamere compatte professionali, delle macchine fotografiche pensate per i professionisti che cercano un prodotto di ottima qualità che può essere riposto in tasca. Le compatte professionali della casa giapponese, nel corso degli anni, hanno riscontrato sempre più successo tra i fotografi esperti. Ogni modello di questa categoria è un concentrato di prestazioni che, a volte, non sono presenti nemmeno sulle reflex top di gamma. Ovviamente si tratta di dispositivi che hanno costi importanti e che non sono consigliati per chi si avvicina al mondo della fotografia.