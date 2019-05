Sony cassa Bluetooth: scopriamo quali sono i migliori speaker

Sony cassa Bluetooth: quale comprare

Sony è una delle tante aziende multinazionali impegnate in un gran numero di settori. Basta fare un giro nelle grandi catene di elettronica per trovare prodotti del colosso giapponese in quasi tutti i reparti. Abbiamo la linea di dispositivi pensati per la telefonia, la fotografia, la casa, il settore delle TV e tanto altro. Oltre a questi, l’azienda è impegnata anche nello sviluppo (e mantenimento) di un bel numero di speaker Bluetooth. Come avviene per quasi tutte gli altri prodotti, la strategia di Sony è sempre quella di offrire diversi dispositivi con listini prezzo ben marcati per offrire al pubblico ampia scelta di acquisto.

All’interno della nostra guida sulla migliore Sony cassa Bluetooth andremo a vedere quali sono gli speaker che attualmente ha davvero senso acquistare. Nonostante il gran numero di prodotti attualmente presenti in catalogo, abbiamo deciso di mostrarvi solo sui modelli più recenti. Questo ci ha anche permesso di creare una divisione immaginaria fra gli utenti indirizzati all’acquisto di prodotti validi a 360°, rispetto a quelli che sono invece focalizzati ad ottenere il meglio in ambito audio.

In questo caso vediamo la presenza di due linee ben distinte di speaker Bluetooth. La gamma XB e la gamma ZR. La prima è quella che normalmente viene presa d’assalto dai giovani, da chi ama divertirsi con la musica mentre si fa festa con gli amici. Oppure da chi è spesso fuori casa e vuole portare la musica sempre con sé. La seconda invece, fa riferimento a prodotti che sono normalmente indirizzati a tutt’altra categoria di utenti. Qui perdiamo l’effetto scena tipico dei modelli XB21-31 e 41, ma guadagniamo tutta una serie di miglioramenti per quanto riguarda la riproduzione audio.

In caso, qualunque sia la gamma di Sony cassa Bluetooth che andrete a scegliere, si tratta di una scelta intelligente. Anche i modelli più economici presentano tecnologie proprietarie pensate per incrementare la qualità audio, per creare ponti audio con altri speaker oppure per garantire il collegamento a servizi del calibro di Google Cast e Spotify Connect.