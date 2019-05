Sony bridge: la nostra selezione delle migliori del

Sony bridge: quale comprare

Sony è una delle aziende che può offrire la più amplia scelta per quanto concerne le fotocamere bridge, questo anche perché ha deciso di continuare ad offrire sul mercato anche i modelli un po’ più datati, conscia del fatto che sono comunque in grado di offrire prestazioni ancora al passo con i tempi. Inoltre Sony è una delle poche aziende per quanto riguarda la categoria delle fotocamere bridge che è in grado di offrire modelli professionali ad altissime prestazioni pensate proprio per chi vuole un corpo facile da portare, che non abbia bisogno di integrare altre ottiche ma che permetta comunque di offrire risultati di alto livello. Grazie al sistema proprietario play memories, è possibile scaricare sulle Sony bridge delle vere e proprie applicazioni che possono aggiungere funzioni interessanti come la registrazione di video time lapse, e molto altro.

Ma come fare a scegliere la fotocamera Sony bridge adatta alle proprie esigenze? Il primo criterio da prendere in considerazione sono le capacità e le prestazioni dell’obiettivo integrato. La peculiarità delle fotocamere bridge è quella di essere dotate di sistemi di zoom straordinari, grazie all’adozione di sensori relativamente piccoli. Potrete quindi scegliere la fotocamera che vi garantisce un range focale perfetto per il vostro tipo di fotografia preferita. Importante anche la qualità delle lenti, che può far variare decisamente i risultati da un modello all’altro.

Il secondo elemento di scelta, in particolare se siete appassionati di fotografia sportiva o naturalistica, è la velocità di scatto della fotocamera. Una macchina Sony bridge capace di un maggior numero di frame per secondo vi aiuterà a seguire meglio l’azione e a non perdere il momento decisivo, durante lo scatto di raffiche di foto.

Per quanto riguarda le capacità video, bisogna evidenziare che le bridge di Sony sono tra le migliori della categoria. In particolar modo le ultime fotocamere della serie RX offrono la registrazione in 4K e filmati in Full HD super slow motion impressionanti a 960 fps. Infine, è fondamentale che le fotocamere siano ben costruite, anche i modelli più economici. Trovare problemi di assemblaggio, o pulsanti poco stabili, può rovinare totalmente l’esperienza di scatto.

In questa guida andiamo a scoprire i migliori modelli di fotocamere Sony bridge attualmente sul mercato, divisi in base alla fascia di prezzo di appartenenza. Partiamo dalla fascia bassa del mercato, dove trovano posto i modelli più semplici da utilizzare, perfetti per chi è agli inizi. Se invece cercate un prodotto più avanzato, potete indirizzarvi sulla fascia media del mercato. Infine, nella fascia alta abbiamo le top di gamma del settore, dei concentrati di tecnologia che vi daranno sicuramente molte soddisfazioni, sia per il lato fotografico che video.