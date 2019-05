Sony action cam: i modelli di questo mese

Sony action cam: quale comprare

Il mercato delle action cam ha subito una grande crescita negli ultimi anni. È un settore che si dedica principalmente agli sportivi ma, ultimamente, viene apprezzato anche da altre tipologie di utenti. Per questo motivo alcune aziende blasonate nel mondo della fotografia hanno iniziato a produrre le proprie videocamere sportive. Sony, con le sue action cam, ha deciso di differenziarsi dagli altri produttori creando un design particolare che potrebbe essere definito quasi iconico. Le Sony action cam hanno un design che si sviluppa in lungo, montano la lente su una delle estremità del corpo e non sono dotate di schermo integrato. Questa particolare forma le rende molto ergonomiche e aerodinamiche (una caratteristica importante quando si parla di videocamere che spesso vengono utilizzate per sport di velocità). Non essendo dotate di un monitor per controllare l’inquadratura bisogna fare affidamento a dispositivi portatili (smartphone o tablet) da collegare alla videocamera tramite WiFi. Questa operazione riguarda soltanto i modelli economici della gamma. Per i dispositivi più costosi Sony ha pensato a qualcosa di diverso: insieme alle action cam viene venduto un telecomando Live View Remote. Si tratta di uno schermo che permette di vedere cosa si sta inquadrando e di controllare le impostazioni della videocamera; è possibile indossarlo come un bracciale oppure agganciarlo al manubrio di una bicicletta o ad altri accessori. Questa trovata ha i suoi pro e i suoi contro. È comodo avere uno schermo esterno sempre a portata di mano con cui tenere sotto controllo la scena quando la videocamera è montata su un casco o su un veicolo: è possibile controllare la scena che si sta inquadrando oppure avviare o stoppare la registrazione. La scomodità sta invece nel fatto che bisogna portarsi dietro un accessorio in più e si ha una batteria in più da ricaricare.

Inoltre Sony mette a disposizione dell’utente alcune applicazioni per smartphone, tablet e computer che permettono di creare fantastici filmati in mobilità sfruttando al massimo le potenzialità delle action cam. Sony produce anche molti accessori e supporti che permettono di agganciare le proprie action cam a veicoli e oggetti. Uno degli accessori più importanti, che viene sempre venduto insieme alle videocamere, è la custodia subacquea. Tutte le action cam Sony sono Splashproof, cioè resistenti a spruzzi e ghiaccio, ma per poterle immergerle devono essere dotate delle apposite custodie in plastica che consento di raggiungere anche profondità importanti. I vari accessori Sony consentono di dare sfogo alla propria creatività realizzando foto, video o time lapse da punti di vista insoliti e originali. Le Sony action cam non sono molte, ma coprono tutte le fasce di prezzo. La casa giapponese produce action cam economiche (perfette per chi non ha mai avuto una videocamera di questo tipo e vuole realizzare buone riprese d’azione), action cam di fascia media (pensate per chi cerca prestazioni molto buone ma non ha un budget elevatissimo) e action cam professionali (dedicate a chi cerca il massimo della qualità e non bada a spese). Vediamo di seguito le migliori.