Sony action cam 4K: i migliori modelli su cui puntare

Sony FDR-X1000VR

Il primo prodotto di questa guida all’acquisto dedicata alle Sony action cam 4K è la Sony FDR-X1000VR. Non si tratta di un modello recentissimo, ma offre ancora caratteristiche altissime. Monta il sensore CMOS Exmor R da 8,8 megapixel in grado di registrare video in 4K Ultra HD a 24 fps e in Full HD 1080p fino a 120fps. Queste prestazioni sono possibili grazie anche al processore d’immagine BIONZ X che garantisce sempre ottime riprese, in qualsiasi situazione. La lente grandangolare con campo visivo di 170° assicura riprese immersive, perfette per quando si riprendono momenti di sport estremi, mentre la stabilizzazione SteadyShot elettronica permette riprese sempre stabili senza micromossi fastidiosi.

Per quanto riguarda l’audio è possibile registrare una traccia stereo con riduzione del rumore, in modo da non registrare il rumore del vento durante le proprie imprese sportive. È presente il WiFi che permette di collegare la videocamera allo smartphone oppure al telecomando Live View venduto separatamente. Inoltre in confezione viene inclusa una custodia subacquea che permette di immergere la X1000 fino a 10 metri di profondità, abbastanza per chi vuole realizzare riprese fantastiche sott’acqua. Questa piccola videocamera è anche dotata di GPS, grazie al quale è possibile registrare dati come velocità e altitudine da visualizzare direttamente in sovraimpressione sui video. La Sony FDR-X1000VR è l’action cam perfetta se state cercando una videocamera dalle ottime prestazioni e che permetta di scattare foto e video di ottima qualità in qualsiasi situazione.

Sony FDR-X1000VR: la nostra prova

Il sito Digital Trends ha provando a fondo la Sony FDR-X1000VR, riuscendo a scoprire i punti di forza e i punti critici. La qualità delle immagini è molto buona, merito del sensore Exmor R e del processore BIONZ X , con colori molto belli e dettagli buoni. Quando si scattano foto o video sotto la luce del sole le immagini sono però rumorose e poco nitide, con colori a volte sbiaditi. Per un utilizzo da fotocamera sportiva però nessun problema, specie per quanto riguarda i video che possono arrivare alla risoluzione di 4K a 30fps. Come su tutti i modelli Sony, è presente la stabilizzazione SteadyShot, che però non svolge un lavoro molto soddisfacente quando si hanno degli scossoni e non può essere utilizzata quando si registrano video in 4K. La qualità generale di foto e video è data anche dall’ottima lente con campo visivo di 170° firmata Zeiss che crea una buona immersività.

Come su altri modelli della casa giapponese, il display è esterno e può essere indossato come un bracciale. Una soluzione utile quando non si può utilizzare lo smartphone anche se la connessione non è immediata e stabile. Le connessioni presenti sono WiFi, NFC e GPS. Funzionano bene, ma c’è qualche incertezza per quanto riguarda la connessione che non è sempre veloce.

Con la batteria che utilizza questo modello è possibile registrare fino a 2 ore di video in Full HD senza connessioni e stabilizzazione, un buon risultato che basta alla maggior parte degli utenti. Molto bene i time lapse che offrono varie impostazioni e lo slow motion in 1080p che arriva a ben 120fps. La fotocamera è resistente agli spruzzi e per immergerla bisogna utilizzare il case subacqueo presente comunque in confezione, il quale assicura una chiusure ermetica ma rende il corpo più ingombrante.