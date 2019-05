Sony a7S II: è davvero solo per videomaker?

Design e materiali: tutto come prima con qualcosa in più

Sony A7S II segue molto l’apprezzatissimo design di precedenti modelli della stessa linea/serie, ragion per cui, anch’essa sarà una gioia per gli occhi (se siete amanti di questa serie). Le rifiniture lungo tutto il corpo sono le stesse che abbiamo avuto modo di apprezzare in A7 II, modello che abbiamo recensito qualche tempo fa e che si colloca dopo A7S II soltanto per una questione di risoluzione del sensore, ma ne parleremo più avanti nel capitolo dedicato alle prestazioni.

Iniziando l’analisi dalla parte superiore, troviamo subito a sinistra un piccolo logo “4K” che ci fa subito capire che qualcosa è cambiato in termini di prestazioni. Una delle funzioni più richieste dagli utenti era infatti la possibilità di registrare filmati in ultra hd, caratteristica non presente in Sony A7S. Si passa poi alla slitta hotshoe centrale, comoda per collegare flash esterni e vari accessori (seppur, purtroppo, siano ancora pochi quelli disponibili per Sony se paragonati ad altri produttori), alla cui base troviamo il microfono integrato per la registrazione nei video, la sempre comoda e grande ghiera dei programmi per scegliere la modalità di scatto, il bottone di scatto unito allo switch d’accensione, due comode ghiere (una nella parte superiore frontale e una nella parte superiore posteriore) per variare tempo d’esposizione e diaframma, i bottoni C1 e C2 per funzioni personalizzate e la ghiera dedicata alla compensazione dell’esposizione (in grado di arrivare fino a +-3EV). Non dimentichiamoci il mirino EVF OLED, uno dei componenti più importanti di questa fotocamera: posto di fianco alla ghiera dei programmi, esso riesce a regalare prestazioni straordinarie grazie alla risoluzione XGA con 2.359.296 punti, già ampiamente apprezzato su Sony A7II (è praticamente lo stesso, cambia la magnificazione che su A7II è pari a 0,71 e qui è 0,78, purché essa sia valida solo con un obiettivo da 50mm impostato su infinito), esso si rivelerà un compagno d’avventure decisamente ottimo in ogni tipo di scatto; integra inoltre un sensore che disattiva automaticamente il display principale per farvi risparmiare batteria, tant’è che, grazie a questa funzione, scattando tutte le foto/video tramite il mirino, potrete risparmiare una notevole quantità di batteria.

Sony ha lasciato invariato, ai lati della fotocamera, il minimalismo già molto apprezzato nei modelli precedenti. Nella parte sinistra (guardando la fotocamera da dietro) troviamo infatti due comodi e compatti sportelli dedicati alle interfacce multimediali. Tra le connessioni presenti non mancano i due jack dedicati a cuffie e microfono (non potevano mancare), una connessione HDMI e una porta micro USB con cui è anche possibile ricaricare la fotocamera mediante cavo micro USB classico (anche collegato a una batteria esterna), funzione di cui già non potevamo fare a meno su A7II. Nella parte opposta troviamo il logo NFC dove avvicinare il dispositivo di vostro interesse con cui effettuare il pairing, lo slot dedicato alla memoria SD/Memory Stick e il sempre scomodo tasto di registrazione video. Nonostante i feedback degli utenti, Sony ha mantenuto il bottone di registrazione video in una posizione decisamente scomoda che, in molti casi, non rende facilmente agibile l’avvio di tale funzione.

Nella parte frontale troviamo il tasto di sgancio rapido per l’obiettivo con innesto E con la “sempreverde” ghiera ambrata che abbraccia i vari obiettivi montati, un tocco di classe nel design di questa serie. Troviamo inoltre la luce di messa a fuoco e un sensore IR dedicato ai telecomandi esterni per lo scatto remoto, oltre alla ghiera visibile di cui vi abbiamo già parlato nell’analisi della parte superiore. Girando la fotocamera sottosopra, nella parte inferiore troviamo il vano batteria che contiene la classica Sony FW50 da 1020mAh che garantisce un’autonomia media pari a circa 350 scatti o 100 minuti continui di registrazione in 4K e il classico aggancio universale di per treppiedi.

Concludendo l’analisi del design e dei materiali, si passa alla parte posteriore dove notiamo subito il display TFT da 3″ con 1.228.800 punti con angolo regolabile pari a circa 107° verso l’alto e 41° verso il basso. Alla destra sono presenti i vari buttoni di funzione come una ghiera di selezione rapida per le foto comprensiva di 4 bottoni cliccabili per accedere rapidamente a regolazioni ISO, autoscatto, raffica e informazioni visibili sul display. Troviamo poi il selettore rapido dedicato alla messa a fuoco automatica/manuale, un tasto C3 pienamente configurabile e il classico bottone per accedere al menù.

Insomma, per quanto concerne il design di questa fotocamera, se A7 vi ha fatto innamorare, non resterete certamente delusi. Certo, Sony A7SII è più pesante di circa 200g rispetto al modello precedente, ma molte caratteristiche interne sono cambiate, pertanto si parla di un aumento giustificato. Il corpo non è tropicalizzato, e questo è sicuramente un difetto importante; ad ogni modo, abbiamo avuto modo di utilizzare la fotocamera più volte sotto i cieli scozzesi (noti al grande pubblico per essere sempre limpidi e sereni, giusto?) senza mai aver nessun tipo di problema con una leggera pioggia.