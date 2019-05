Sony A6500: l'APS-C ammiraglia

Design e materiali: nuova ma non nuovissima

Sony a6500, vista da lontano, è praticamente uguale al modello precedente, Sony a6300 che però è rimasto in vendita con un prezzo di listino più basso. Secondo il produttore infatti, a6500 non va propriamente a sostituire a6300 bensì ad affiancarla, pertanto, almeno per questa prima parte di vendita del prodotto, entrambe le fotocamere rimarranno in vendita.

Sony a6500 porta con sé sia variazioni minori sia grandi cambiamenti rispetto al passato, soprattutto per quanto concerne controlli ed interfaccia utente. I controlli fisici, che tra poco vedremo, sono praticamente uguali a Sony a6300, a parte qualche variazione di posizionamento dei tasti funzione (il bottone C1 è stato spostato nella parte superiore, che guadagna un tasto aggiuntivo C2 e ne aggiunge un terzo, C3, nella parte posteriore). Il tutto fa assomigliare la disposizione dei tasti alla serie a7.

Partendo dall’alto troviamo, nella parte sinistra, la denominazione modello e la scritta “SteadyShot INSIDE” che ci ricorda che questa camera è stabilizzata. Si prosegue poi sulla linea superiore con un attacco Htotshoe, un piccolo flash a molla, la ghiera dei programmi, rimasta invariata, una ghiera multifunzione, tasti C1 e C2 e il tasto di scatto proprio al centro dello switch d’accensione. In questa parte superiore sentiamo ancora tantissimo la mancanza di una seconda ghiera multifunzione (una terza, per essere precisi) in grado di permetterci la variazione di tempo d’esposizione o diaframma. Senza questa terza ghiera, è ora (ancora in realtà) necessario utilizzare quella verticale posta nella zona posteriore della fotocamera, rendendo le operazioni più lente.

La parte frontale di Sony a6500 è molto spoglia e minimal, come a6300, e presenta esclusivamente la luce di messa a fuoco e il tasto di sgancio dell’ottica. Proseguendo, nel lato destro (rispetto alla parte posteriore) troviamo esclusivamente il logo della tecnologia NFC e il sempre solito e scomodo bottone di registrazione video. A tal proposito, ci chiediamo ancora il motivo per cui, nonostante le numerose lamentele, Sony preferisca ancora posizionare il tasto di registrazione video a lato e decontestualizzato da tutto il resto. Avremmo senz’altro preferito, come sempre, un posizionamento più superiore, magari in linea con i nuovi tasti C1 e C2. Chiaramente, è possibile utilizzare uno dei due tasti personalizzabili per effettuare la registrazione video, ma, in questo modo, dovremmo comunque rinunciare ad un settaggio personalizzato per avere la registrazione video in un’altra posizione più comoda.

Il lato opposto, quello sinistro, vede la presenza del logo “WiFi” e di un piccolo cassettino contenente tutti i vari slot per le connessioni. Troviamo infatti un connettore micro USB multifunzione che può permettere il trasferimento di files oppure la ricarica della fotocamera tramite USB (si, anche con una batteria esterna). Successivamente è presente poi un connettore HDMI di tipo D (il più piccolo) per permettere l’output video su monitor esterni, televisori o proiettori e, infine, un jack IN dedicato al microfono. Ancora grande assente il cavo jack delle cuffie, motivo per cui, tutti i videomaker che acquisteranno questo modello, dovranno regolare l’audio in maniera attenta seguendo i livelli a schermo e senza anteprima in tempo reale.

La parte posteriore presenta il classico display da 3″ (7,5 cm) con la nuova funzionalità touch screen, finalmente aggiunta dal produttore, un mirino XGA OLED Tru-Finder di nuova fattura con una frequenza in fotogrammi fino a 120, vari tasti funzione rimasti praticamente invariati rispetto al modello precedente e la stessa impugnatura ergonomica ma sempre confortevole. Anche in questo caso, sebbene il display abbia ora il touch screen, incorpora sempre il solito sistema di orientamento a 45° che non permette ribaltamento né estensione laterale, caratteristiche che sicuramente sarebbero molto comode ad un videomaker. Siamo sicuri che un sistema di orientamento del display come Panasonic GH5 sarebbe l’ideale per questa fotocamera, soprattutto ora che integra un display touch. A proposito del mirino XGA OLED Tru-Finder, nella parte destra troviamo un piccolo sensore per l’occhio in grado di spegnere il display e permetterci di risparmiare batteria una volta avvicinati con l’occhio per scattare. Buono anche il lavoro della copertura in gomma disponibile che riesce a garantire un buon isolamento dalla luce esterna, nonostante comunque rimanga lo stesso problematica per chi porta gli occhiali (normalissimo).

Sony a6500 pesa circa 453 grammi con batteria e scheda SD incluse, circa 50 grammi in più del modello precedente. La batteria, rimasta invariata, permette un’autonomia di circa 350 scatti (monitor) o 310 scatti (mirino) e una registrazione video effettiva fino a 65 minuti (mirino) o 70 minuti (monitor). Il corpo è tropicalizzato e stabilizzato, sicuramente due buoni motivi per preferirla al modello precedente. L’ergonomia è piuttosto cambiata rispetto al modello precedente, migliorandola in vista di utilizzo con teleobiettivi. Sony ha infatti ridisegnato alcune parti dell’impugnatura per renderla più comoda e gestibile con lenti più grandi o pesanti.