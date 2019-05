Sonos speakers: uno sguardo ai migliori modelli

Sonos One

Apriamo la nostra personale selezione dei migliori Sonos speakers con il Sonos One, ovvero lo speaker più famoso della compagnia e forse quello più apprezzato dagli utenti. Come abbiamo detto nel capitolo introduttivo, l’azienda è certamente famosa per la qualità audio dei suoi prodotti, ma anche per il prezzo che spesso supera le centinaia di euro.

Questo viene spesso visto come una sorta di barriera da non superare, ma quando si è alla ricerca di un prodotto con qualità audio particolari, è normale dover mettere mano al portafogli in modo piuttosto serio. Chi conosce la serie Play (indipendentemente se 1, 3 o 5), riconoscerà nel Sonos One parecchie similitudini. Questo perché si può dire che il One è la versione moderna del Play:1, il Sonos speakers che abbiamo visto nel dettaglio all’interno della nostra recensione su Sonos Play 1.

L’aspetto estetico è praticamente rimasto invariato, con questa sorta di rettangolo allungato con gli angoli leggermente tondeggianti. Troviamo la stessa cura nei dettagli con la griglia metallica che abbraccia la quasi totalità della superficie disponibile. La grande differenza fra il One e il Play:1 è in una sola parola: smart. Infatti, il One è stato il primo fra i Sonos speakers ad entrare in diretta concorrenza con tutti gli altri speaker smart usciti sul mercato nel corso degli ultimi anni.

A differenza di quelli prodotti da Google (e ovviamente da Apple), il Sonos One affida la sua anima smart ad Amazon Alexa, tramite cui è possibile controllare non solo il playback audio, ma anche elementi di vita quotidiana come gli appuntamenti in calendario, il meteo e tanto altro. Al suo interno troviamo due amplificatori classe D, un tweeter e un mid-woofer per quanto riguarda le basse frequenze. Sono ovviamente presenti le classiche opzioni di equalizzazione – il One viene sapientemente calibrato in relazione al tipo di ostacoli presenti all’interno dell’ambiente in cui viene posizionato -, il supporto ad Apple AirPlay 2, la possibilità di affiancarlo ad altri Sonos speakers per creare stazioni multi-room e il LED di stato del microfono per sapere quando Alexa è in ascolto.

Se siete interessati a questo genere di prodotto ma non trovate utile avere Alexa, vi consigliamo di prendere in considerazione il Play:1 di Sonos. È ancora oggi uno dei migliori speaker wireless in circolazione.