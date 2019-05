Il movimento e la musica sono due cose che vanno a braccetto, per questo seguo con passione il mercato dei dispositivi indossabili, con i quali ho percorso centinaia di chilometri, e quello delle migliori casse per ascoltare i miei brani preferiti – soltanto in casa ne ho una decina.

Smartwatch è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali sono alla ricerca di un orologio smart. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo. Aiutarti a scegliere il migliore smartwatch presente sul mercato, quello più adatto alle tue specifiche esigenze.

L’universo degli orologi smart, ad oggi, è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta un acquisto del genere. Oggi infatti esistono braccialetti pensati e realizzati per diverse categorie di utenti, con le rispettive destinazioni d’utilizzo. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto organizzate in base alle tue necessità e/o preferenze.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato uno ad uno i dispositivi dei principali brand, selezionando le migliori ed inserendole nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dandoti modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontando un acquisto di queste proporzioni. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più, spesso e volentieri, riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo, o con una semplice marcia in più. Noi, in questo senso, vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendervi l’acquisto più semplice e di godere dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team e aggiornati mensilmente. Al fine di offrirti una visione, sempre aggiornata, del migliore smartwatch sul mercato. Proprio per questo nelle nostre guide non troverai mai prodotti obsoleti, bensì potrai stare sicuro di avere sempre a disposizione prodotti di ultima generazione, dotati delle ultime tecnologie disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, ad ogni modo, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019.

Smartwatch: quello che c’è da sapere prima di scegliere

Prima di procedere all’acquisto di uno orologio smart, bisogna aver chiaro di cosa si ha bisogno. Nel corso di questi ultimi anni, diverse compagnie hi-tech hanno iniziato a diversificare il proprio portfolio presentando diverse soluzioni smart, quindi smartband (o fitness tracker) e smartwatch. Sebbene alcune smartband possano essere quasi equiparate ad un vero e proprio orologio – vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione Fitbit Charge 2 per capire di cosa stiamo parlando -, scegliere un prodotto rispetto ad un altro cambia enormemente il tipo di esperienza utente.

I migliori smartwatch dispongono di display di grandi dimensioni pensati per avere una visione più completa dell’attività fisica e soprattutto delle notifiche; la maggior parte delle smartband, invece, integrano dei display estremamente minuti o addirittura assenti. Se il vostro obbiettivo è quello di restare in forma e non avete necessità di indossare un vero e proprio orologio, una smartband può essere il prodotto giusto da acquistare; di contro, se pensate di necessitare di un prodotto capace di fare l’uno e l’altro, allora vi conviene scegliere con intelligenza il migliore smartwatch disponibile sul mercato.

Per approfondire l’argomento

Quale smartwatch? I fattori da considerare

Una volta ben chiaro tutto il discorso fatto ad inizio articolo, iniziamo a considerare quali possono essere i fattori che spingono un utente ad acquistare uno smartwatch. Diversamente dalle smartband, questi wearable sono pensati per un utilizzo leggermente diverso, in quanto spesso votati anche alla gestione delle notifiche provenienti dagli smartphone, oltre a tutto ciò che riguarda il tracking dell’attività fisica. Questo significa che, un dato prodotto può essere il migliore smartwatch per una persona e non per l’altra; quindi, prima di prendere in considerazione l’acquisto, conviene capire cosa si vuole fare.

Innanzitutto va considerato il supporto alle piattaforme mobile più utilizzate: iOS e Android. Alcuni fra i migliori wearable offrono supporto solo ad una delle due piattaforme – prendiamo ad esempio l’Apple Watch -, pertanto bisogna fare attenzione al tipo di modello che si vuole acquistare. In seconda battuta, di quali moduli per la connettività si ha bisogno: i migliori integrano sia il bluetooth che il GPS ma, volendo, esistono orologi che offrono solo la connettività Bluetooth.

Alcuni, invece, come il Samsung Gear S3 Frontier integra addirittura un modulo LTE associato ad una eSIM. Questo potrebbe essere il migliore smartwatch per chi vuole avere la libertà di muoversi senza il proprio smartphone avendo la certezza di continuare a ricevere chiamate, SMS e quant’altro. In ultima battuta, sulla scelta pesa indubbiamente il budget a propria disposizione. In questo caso consigliamo sempre di pensare in lungo; spendere qualcosa in più, puntare al migliore smartwatch sul mercato, vi permette di godere di un prodotto con ancora diversi anni di utilizzo.

Un orologio smart per ogni piattaforma

Una volta capite tutte le caratteristiche presenti sul mercato, così come le differenze fra un fitness tracker e un orologio smart, possiamo scorrere gli articoli presenti in questa pagina per scoprire diverse tipologie di guide all’acquisto. In particolare in questa sezione ci soffermiamo sulla piattaforma attraverso la quale utilizzare il proprio smartwatch: Android o iOS?

Un orologio per ogni sportivo

In questa seconda raccolta, abbiamo inserito una serie di guide all’acquisto che mirano a consigliare il migliore orologio smart per lo sport, a seconda di specifiche caratteristiche/funzionalità per le quali abbiamo intenzione di utilizzare il nostro dispositivo.

Smartwatch per brand

Oltre ad aver considerato i criteri di scelta per piattaforma e utilizzo sportivo, addentriamoci all’interno delle nostre guide all’acquisto dedicate ai singoli brand specifici, ognuna indirizzata senza ombra di dubbio più a chi tiene ai prodotti di una azienda piuttosto che un’altra.

Altre esigenze

Se ancora non avete trovato l’orologio che fa per voi, niente paura. Abbiamo ancora tante guide all’acquisto, in questa sezione, che spaziano per coprire le esigenze più disparate sia in termini di funzionalità che di budget.

Altri modi di cercare

Per praticità, ecco anche qualche guida dedicata a chi utilizza altri termini di ricerca per identificare una esigenza specifica.