Smartwatch Xiaomi: ecco i migliori wearable del colosso cinese

Smartwatch Xiaomi: quale comprare

Ancor prima che Xiaomi arrivasse nel nostro Paese tramite un canale di vendita ufficiale, milioni e milioni di utenti si sono affidati al brand cinese per mettere le mani su prodotti di buona qualità molto spesso venduti a prezzi estremamente competitivi. La storia degli ultimi anni ci insegna come il colosso cinese sia riuscito a ritagliarsi un proprio spazio personale nel campo degli smartphone – cosa non da poco se consideriamo il peso specifico dei suoi competitor -, grazie ad una strategia mirata proprio ad accontentare i desideri di noi utenti comuni: prodotti belli e funzionali a prezzi umani.

La validità di questa strategia ha garantito a Xiaomi la possibilità di crescere in maniera esponenziale e di iniziare a sondare il terreno per sviluppare prodotti pensati per altri mercati, uno fra tutti quello degli smartwatch. All’interno della nostra personale selezione dei migliori smartwatch Xiaomi andremo a scoprire quali sono i prodotti che ha senso acquistare nel caso in cui vogliate tuffarvi in questo nuovo settore. Anche qui come per il segmento smartphone, la compagnia cinese ripropone la stessa ricetta vincente: prezzi bassi e prodotti completi a 360°. Nella nostra guida entreremo in contatto con dispositivi estremamente economici ma anche più costosi. Questi sono tutti caratterizzati da un interessante approccio al design e da un corredo di sensori che difficilmente riusciamo a trovare in device così economici.

Il rovescio della medaglia è che per mantenere i prezzi a portata di tutti si è deciso di sacrificare un po’ il design. Se altre compagnie preferiscono materiali più nobili come l’acciaio inossidabile o l’alluminio, gli smartwatch Xiaomi vedono la presenza di casse in policarbonato o ceramica. È un piccolo prezzo da pagare se si ha la necessità di mettere al polso un prodotto valido ma economico.