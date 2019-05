Smartwatch Sony: scopriamo i migliori

Smartwatch Sony: quale comprare

All’interno del grande panorama degli smartwatch non troviamo sempre le solite 3/4 aziende. Sony, infatti, oltre a sviluppare una linea di fitness tracker (come abbiamo visto all’interno della nostra guida sulle Sony smartband), si cimenta anche nella produzione di smartwatch veri e propri. In questa guida sugli smartwatch Sony vedremo quali sono i prodotti che vale la pena prendere in considerazione. Attenzione: come si può verificare sul sito ufficiale, attualmente Sony offre solo un dispositivo per il settore degli smartwatch.

Seguendo un po’ i passi di altri big del settore come Huawei, Samsung o anche ASUS, Sony preferisce sfruttare un lasso di tempo più ampio per lo sviluppo di questi prodotti. Nonostante questo lasso di tempo prolungato, lo smartwatch di Sony è ancora oggi un prodotto molto interessante sia dal punto di vista del design che per quanto riguarda il mero aspetto fitness.

Si tratta di uno smartwatch che ancora oggi offre la stragrande maggioranza dei sensori richiesti dagli utenti, fra cui il GPS, utile quando si fa attività fisica all’aperto e si vuole e tracciare la propria posizione. Scopriamo quindi tutte le caratteristiche sullo smartwatch Sony e quali sono i suoi punti di forza.