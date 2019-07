Smartwatch scontati: le migliori offerte

Smartwatch scontati: come prepararsi al Prime Day

Il Prime Day 2019 è agli sgoccioli ed iniziano già ad arrivare le prime offerte all’interno di questa pagina di Amazon. Lo ricordiamo a tutti: il Prime Day di Amazon è quella particolare settimana di luglio, in cui il colosso statunitense mette in piedi una grande campagna di sconti per migliaia di prodotti. Il culmine lo raggiungeremo il 15 e 16 luglio, con due giornate ricche di offerte da non lasciarsi scappare.

Il Prime Day di quest’anno sarà caratterizzato dalla presenza di offerte settimanali, offerte giornaliere, offerte lampo e, per la prima volta, “offerte wow“. Questa novità vedrà l’arrivo di prodotti in forte sconto fino ad esaurimento scorte. Oltre a consigliarvi di leggere la nostra guida su cos’è e come funziona Amazon Prime Day, vi ricordiamo che tutte le offerte già attive (o quelle che lo saranno nei prossimi giorni) saranno unicamente ad appannaggio di chi possiede un account Amazon Prime, che potete liberamente attivare a questo link usufruendo di 30 giorni gratuiti se utenti privati, oppure tramite Amazon Business se volete acquistare prodotti per la vostra azienda.

Amazon Prime è un pacchetto di servizi estremamente allettanti che permette di accedere a vantaggi molto interessanti come: consegna in giornata di milioni di prodotti disponibili con il Prime, possibilità di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Music per 4 mesi a soli 0,99€ e molto altro – tutte le informazioni sul servizio sono disponibili all’interno della nostra guida su cos’è Amazon Prime.

Gli smartwatch scontati così come tutte le altre offerte Amazon Prime Day, sono costantemente monitorati dal nostro team in modo da consigliarvi solo gli sconti più vantaggiosi. Il nostro obbiettivo è quello di scremare offerte fasulle, errori di prezzo e via discorrendo, garantendovi l’opportunità di acquistare prodotti che vi offrono un reale vantaggio sul prezzo di partenza.

Nel caso in cui dovessimo individuare uno smartwatch in forte sconto, vi avvisiamo che il box relativo al prezzo potrebbe mostrare un valore diverso da quanto dichiarato nel testo. Si tratta di un problema relativo all’aggiornamento in tempo reale del box di Amazon, pertanto vi esortiamo a fare fede su quanto viene dichiarato nel testo descrittivo che accompagna il prodotto.