Smartwatch Samsung: scopriamo quali sono i migliori

Smartwatch Samsung: quale comprare

Come ben sappiamo, Samsung è un colosso (o conglomerato) impegnato in tantissimi settori. L’azienda passa facilmente dal commercializzare lavatrici o condizionatori, arrivando anche a condizionare pesantemente settori dal valore di diversi miliardi di dollari – pensiamo solo a quello della telefonia. In tutto ciò, la compagnia coreana è anche da diversi anni impegnata nel campo dei wearable.

In questo ambito scopriamo che la sua strategia è molto simile a quella intrapresa da altri big del settore, ad esclusione di pochi, come Apple. Per conquistare una posizione di dominio nel campo dei wearable, Samsung produce smartband e smartwatch. Entrambi sono caratterizzati da una costante e certosina ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo, ma in questa guida ci andremo a focalizzare unicamente sugli smartwatch Samsung.

La linea di smartwatch prende il nome di “Galaxy Watch” (il nuovo branding manda in pensione la linea Gear) e in questo momento troviamo pochi esemplari che attualmente vale la pena prendere in considerazione per l’acquisto. Trattandosi di un settore molto particolare e attualmente aggredito anche da una moltitudine di aziende che puntano tutto sul fattore economico, Samsung preferisce lavorare per lungo tempo su un prodotto prima di immetterlo sul mercato. Questo fa si che, come vedremo, alcuni prodotti hanno uno o due anni sulle spalle.

Se per uno smartphone questo lasso di tempo può essere visto come un aspetto punitivo, per gli smartwatch Samsung vale l’esatto contrario. Un esempio sono i Samsung Gear S3, prodotti presentati per la prima volta all’IFA 2016 di Berlino ma ancora oggi fra gli smartwatch migliori sul mercato. Non abbiate quindi paura di acquistare un prodotto “vecchio” se non volete puntare al nuovo Galaxy Watch (anche se vi consigliamo di farlo), in quanto si tratta ancora oggi di dispositivi assolutamente validi, anche grazie al naturale calo di prezzo causato dal passaggio del tempo rispetto la data di presentazione.

Nella nostra guida sugli smartwatch Samsung vi presentiamo quindi i prodotti che per noi sono validi e meritevoli di essere acquistati, e sono proposti in ordine di prezzo crescente, ovvero dal più economico al più costoso.