Smartwatch per iPhone: ecco le migliori soluzioni

Fitbit Versa

Proseguendo lungo la linea dei migliori smartwatch per iPhone entriamo in contatto con Fitbit. Il colosso statunitense continua a macinare ottimi risultati quarto dopo quarto, dando indicazione che il lavoro che sta portando avanti viene effettivamente premiato dal pubblico. Il Fitbit Versa è la risposta dell’azienda americana per chi è alla ricerca di uno smartwatch in grado di intrigare sia l’utente navigato che chi invece è alla ricerca di un qualcosa adatto a tutti i giorni.

In seguito al lancio del Fitbit Ionic che vedremo fra poco, il Versa presenta sicuramente un design più giovanile, meno serioso, pensato per essere indossato sia sotto una tuta che affiancato ad una giacca. È un must buy per l’utente attento ai consumi e che quindi cerca uno smartwatch dalla lunga autonomia – circa 4 giorni di utilizzo come dichiarato dall’azienda -, ma soprattutto per l’ottimo lavoro nel campo del tracking dell’attività fisica e del sonno

In aggiunta, per non chiudere le porte al gentil sesso, il Fitbit Versa permette anche di tracciare l’andamento del proprio ciclo mestruale in accoppiata ai classici parametri di salute. Tramite il nuovo OS Fitbit OS 2.0, il Versa traccia con estrema precisione i passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate, la qualità del sonno e ovviamente il tracking del battito cardiaco grazie al sensore HR. Il supporto ad iOS è su molti livelli, soprattutto a livello dell’app che la riteniamo essere una delle più complete attualmente presenti in circolazione.

Fitbit Versa: la nostra prova

Fitbit Versa è lo smartwatch del colosso statunitense pensato per gli utenti che non sono alla ricerca di una soluzione avanzata come lo Ionic. Se anche tu fai parte dei tanti che cerca uno smartwatch per tracciare l’attività fisica in maniera precisa ma senza soluzioni tendenti al “professionale”, allora potrebbe fare al caso tuo. Infatti, nonostante il prezzo di molto inferiore rispetto allo smartwatch top di gamma dell’azienda, il Versa presenta sensori di ottima qualità.

Questi non solo ti permettono di tenere traccia della distanza percorsa, i passi, le calorie bruciate o il battito cardiaco, ma addirittura ti offrono qualcosa in più grazie alla possibilità di tracciare automaticamente l’attività fisica in corso. Questa funzione è stata ripresa da quella presente nello Ionic, e permette all’utente di iniziare un esercizio fisico senza preoccuparsi di indicare l’attività sportiva in corso.

Ovviamente lo smartwatch non è in grado di tracciare qualunque tipo di sport, ma quelli presenti offrono un punto di partenza piuttosto vasto. L’autonomia è un altro aspetto del Versa che mi ha piacevolmente colpito. La batteria riesce a garantire un utilizzo continuato che supera i 5 giorni ed il tempo di ricarica non è poi così proibitivo; infatti, portando lo smartwatch allo 0% di carica, il Versa raggiunge la carica completa in appena 2 ore.

Si tratta di un buon compromesso considerando il numero di giorni che riesce a garantire utilizzandolo senza alcun tipo di limitazioni. Infine, l’applicazione mobile è uno degli aspetti che più apprezzo del lavoro di Fitbit in questo settore. Tutte le informazioni registrate dal Versa vengono riversate all’interno dell’app che le rappresenta in modo chiaro, ordinato, di facile comprensione anche a chi non hai utilizzato l’app o il prodotto.