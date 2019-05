Smartwatch nuoto: i migliori per gli amanti della piscina

Samsung Galaxy Watch Active

Con il Samsung Galaxy Watch Active entriamo di diritto all’interno degli smartwatch nuoto di alto livello. Il Fitbit Versa visto poco più su non è solo una scelta adatta ai neofiti o agli utenti che non vogliono spendere tanti soldi, ma anche per chi non vuole perdere tempo ad impostare elementi di tracking supplementari, pensati per offrire una visione più completa della propria attività fisica in acqua.

Il Galaxy Watch Active si muove quindi in tutt’altra direzione. Non solo l’aspetto estetico e la costruzione risultano decisamente migliori – a parità di impermeabilità fino a 5 ATM -, ma anche il tracking stesso della nuotata ha elementi che lo indirizzano verso un target decisamente diverso, più cosciente di quello di cui hanno bisogno per allenarsi in modo serio.

TizenOS 4.0, il sistema operativo proprietario che batte all’interno di tutti gli smartwatch Samsung, permette di customizzare in maniera piuttosto granulare tutte le informazioni relative al tracking della nuotata. Ad esempio è possibile impostare un obbiettivo di allenamento, il tipo di dati da mostrare a schermo, la lunghezza della vasca e tanto altro.

A seguito dell’allenamento in vasca e dopo aver impostato correttamente la lunghezza della stessa, un résumé mostra alcuni dati piuttosto importanti fra cui: il giro più veloce, la durata dell’allenamento, le calorie bruciate, il ritmo della nuotata, il battito cardiaco e molto altro. Infine, per completezza di informazione, il Galaxy Watch Active, proprio come l’Apple Watch Series 4 che vedremo più sotto, permette di disabilitare il touch-screen, il movimento di attivazione con la torsione del polso e la funzione di orologio sempre attivo durante l’allenamento in vasca.

Tutte le informazioni e settaggi descritti devono quindi essere impostati prima dell’entrata in vasca oppure già in acqua utilizzando i tasti fisici.

Samsung Galaxy Watch Active: la nostra prova

Il Samsung Galaxy Watch Active è l’ultimo smartwatch sviluppato dal colosso hi-tech, e si propone come il punto di riferimento per gli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo di fascia alta, con tutto quello che ne consegue in bene (sensori, cura nel design) e in peggio (prezzo sicuramente importante). Durante i miei test mi sono focalizzato su tre aree partendo ovviamente dai sensori.

L’Active è il fratello (quasi) gemello del tanto amato Galaxy Watch, di cui eredita lo stesso comparto hardware (CPU, RAM e spazio di archiviazione) ma che cambia radicalmente per quel che riguarda il design, adesso più lineare, pulito, finalmente adatto anche ad un pubblico femminile grazie alle sue linee morbide.

Ho testato i sensori sia a riposo, mentre lavoravo allo scrivania, che in piena fase di allenamento. Da questo punto di vista devo dire che il tracking dell’attività fisica è di ottimo livello. Oltre ai classici dati relativi al movimento (passi, distanza percorsa e calorie bruciate), sono rimasto piacevolmente colpito dalla precisione del sensore HR e dal modulo GPS.

Questo si comporta piuttosto bene, agganciando il segnale in una manciata di secondi, anche in zone di montagna dove potrebbero esserci un po’ più di problemi. L’autonomia è un altro punto su cui spingo molto i miei test, e devo dire che il modulo da 230 mAh non ha brillato più di tanto. Sono riuscito a coprire una giornata e mezzo di utilizzo anche se vi consiglio di fare attenzione a centellinare l’utilizzo del modulo GPS; ha un peso sulla batteria che si aggira attorno al 20% ogni ora di utilizzo.

Infine l’applicazione mobile. Il mio punto di riferimento resta quella di Fitbit ma devo dire che Samsung Health non ha nulla da invidiarle. È completa, ricca di informazioni, chiara e facile da consultare.