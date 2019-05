Smartwatch Michael Kors: ecco i migliori modelli

Sofie

Chiudiamo la nostra personale selezione di smartwatch Michael Kors con il modello Sofie. Come abbiamo detto all’interno della introduzione alla guida, lo stilista statunitense è uno dei pochi che prende in concreta considerazione l’idea di sviluppare smartwatch anche per le donne. Può sembrare una cosa da poco ma non lo è. Basta farsi un giro per capire come il gentil sesso viene spesso snobbato, messo da parte, con dispositivi wearable le cui casse si affiancano meglio a polsi maschili.

La risposta a questa brutta tendenza proviene da case di moda come ad esempio abbiamo visto all’interno della nostra recensione Skagen Falster 2. Il Sofie è uno smartwatch Michael Kors munito di cassa in acciaio da 42 mm, con cinturini intercambiabili e un bel quadrante circolare che custodisce un display da 1,19″ con risoluzione 390 x 390 pixel. Trattandosi di uno smartwatch indissolubilmente legato al settore della moda, il quadrante circolare è costellato da pietre preziose, pensate proprio ad incrementarne l’aspetto estetico.

Al suo interno troviamo poi una batteria da 300 mAh in grado di accompagnare l’utente durante un giorno intero di utilizzo (a fronte di 2 ore di ricarica). Il sistema operativo è ovviamente affidato a Wear OS di Google ed è compatibile con dispositivi Android e iOS – in questo caso si tratta di un supporto piuttosto basilare, visto la ristrettezza di Apple nel garantire piena compatibilità con l’OS di Google. I sensori si limitano all’accelerometro, giroscopio e luce ambientale.

La cassa è inoltre impermeabile con certificazione IP67. È chiaro che non stiamo parlando di uno smartwatch pensato per l’attività fisica – notiamo l’assenza del sensore HR e del GPS – ma è in ogni caso in grado di tracciare elementi basilari come la distanza percorsa, i passi e le calorie bruciate.