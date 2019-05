Smartwatch Huawei: scopriamo i migliori modelli del colosso hi-tech

Huawei Watch 2

Veniamo al pezzo forte del portfolio Huawei nel campo degli smartwatch, il Huawei Watch 2. Come abbiamo visto in modo estremamente dettagliato nella nostra pagina prodotto dedicata al Huawei Watch 2, al momento si tratta della punta di diamante in questo ambito. Chi decide di acquistare il Watch 2 lo fa per tanti motivi: il design sicuramente accattivante, la presenza di un gran numero di sensori, un software maturo e al passo coi tempi ed infine, cosa da non sottovalutare, un prezzo decisamente aggressivo e allettante.

Ma partiamo con ordine: il design. Quest’ultimo è diventato sempre di più la cartina al tornasole per saggiare l’operato dell’azienda in termini di attenzione ai materiali. Se alcune aziende preferiscono non spendere troppe energie sull’aspetto estetico, magari per tenere bassi i prezzi di vendita, è chiaro che per Huawei le cose sono esattamente l’opposto. Ancora oggi, a distanza di più di un anno dal suo annuncio al MWC 2017 di Barcellona, il Huawei Watch 2 rappresenta uno smartwatch che non ha nulla da invidiare a dispositivi come il Gear S3 di Samsung o il Watch Series 3 di Apple.

La cassa è in acciaio, circolare, e abbraccia un display AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 390 x 390 pixel. Nonostante un rapporto display/telaio del 42%, il pannello touch ha abbastanza spazio per offrire una visione chiara di tutte le informazioni captate dal gran numero di sensori (notifiche incluse). Il Huawei Watch 2, così come la stragrande maggioranza degli smartwatch di fascia alta, offre certificazione IP68 il che lo rende resistente al contatto con polvere e acqua (massimo per 30 minuti in un metro e mezza d’acqua).

Come dicevamo, lo smartwatch offre un gran numero di sensori. Oltre al classico sensore HR per il tracking del battito cardiaco, il Watch 2 integra accelerometro, giroscopio, bussola digitale e barometro. Naturalmente presenti GPS + GLONASS, Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.1 LE. Assieme al modello Classic, Huawei ha deciso di presentare anche una versione 4G, ovvero munita di connettività LTE per sfruttare lo smartwatch lontani dal proprio smartphone. A differenza di dispositivi muniti di eSIM (Samsun Gear S3 Frontier, Apple Watch 3 LTE, eccetera), Huawei ha deciso di inserire in vero e proprio carrellino per la nano SIM.

Tutto questo ben di Dio viene gestito da un SoC Qualcomm Snapdragon Wear 2100, quad-core da 1.1 GHz, 4 GB di ROM e 768 MB di RAM. Il sistema operativo è Wear OS, ovvero l’OS nato dalle ceneri di Android Wear. Infatti, non dobbiamo dimenticarci che il Watch 2 di Huawei è nato con Android Wear 2.0, spesso additato per essere un OS troppo statico, quasi immaturo. La presenza di Wear OS 1.1 ha dato un pizzico di vitalità in più allo smartwatch, oltre che migliorarne la durata della batteria di un buon 10%.