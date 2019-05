Smartwatch Fossil: scopriamo i modelli più interessanti

Diesel On Full Guard

I primi due smartwatch Fossil presenti nella nostra guida sono ibridi, ma questo prodotto da Diesel è il primo primo vero smartwatch. Il Diesel On Full Guard quindi non di un prodotto direttamente collegato a Fossil, nel senso che non viene sviluppato dal colosso americano. Come abbiamo visto nel capitolo introduttivo, sono davvero tante le aziende satelliti che operano sotto il brand Fossil. Inoltre, Diesel, è di suo una realtà ben affermata nel settore e non ha certo bisogno di particolari introduzioni.

Il Diesel On Full Guard è un dispositivo particolare. Come abbiamo detto si tratta di uno smartwatch in tutto e per tutto, ma mantiene un design tipico di un orologio classico. La cassa da 48 x 54 mm monta un pannello touch AMOLED da 1,4 pollici (uno dei più generosi sul mercato) da 454 x 454 pixel. Le dimensioni sono sicuramente adatto ad un pubblico maschile, preferibilmente indirizzato agli uomini con un polso di grandi dimensioni.

Il Full Guard presenta una lavorazione in acciaio inossidabile con cinturino in vera pelle. Incassati nella ghiera troviamo tre tasti fisici che possono essere utilizzati per controllare alcune funzioni di Android Wear (l’aggiornamento a Wear OS sembra essere in dirittura di arrivo). Le funzionalità del Diesel On Full Guard sono le classiche che ci aspettiamo da uno smartwatch moderno (notifiche, ricarica ad induzione, tracking dell’attività fisica, controllo remoto della riproduzione audio, accesso a tante applicazioni tramite il Play Store e tanto altro), ma mancano alcuni elementi quali il sensore HR per il battito cardiaco ed il GPS.

La mancanza di questi elementi è spesso presente negli orologi di Diesel ma anche in quelli direttamente prodotti da Fossil. In questo caso l’utente è prima di tutto spinto ad acquistare il prodotto per il suo aspetto estetico, la presenza di materiali di primo livello e successivamente per funzionalità legate ad Android Wear.