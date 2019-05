Smartwatch economici: i migliori prodotti a prezzi contenuti

Amazfit Verge

Continuiamo a muoverci all’interno degli smartwatch economici prendendo in considerazione un altro importate player di questo settore, l’Amazfit Verge. Proprio come il primo modello visto all’interno della guida, anche qui proponiamo un altro dispositivo sviluppato da Amazfit, una delle tante piccole aziende che gravitano attorno a Xiaomi. Il Verge è tornato alla ribalta negli ultimi mesi in quanto da poco disponibile in Italia tramite canali di distribuzione ufficiali, e non più attraverso eCommerce di importazione.

L’arrivo ufficiale nel nostro Paese ha due effetti di caduta piuttosto scontati: la completa localizzazione italiana e una distribuzione capillare (questo è merito della sua presenza anche in importanti store fisici). Il Verge ricalca un po’ quanto detto poco più su per il Bip Lite, partendo dal design. Qui troviamo una cassa circolare in policarbonato – difficile trovare altro in questa fascia di prezzo – interrotta da un piccolo tasto fisico incastonato nella porzione destra dello smartwatch.

Questo serve a controllare alcune aree dell’OS, anche se il Verge predilige maggiormente una interazione attraverso il pannello touch. Questo presenta una diagonale da 1,3 pollici con tecnologia AMOLED e una risoluzione da 360 x 360 pixel. La luminosità e visibilità sono decisamente buone, anche sotto la luce diretta del Sole. L’autonomia della batteria da 390 mAh è in grado di garantire un livello continuativo di utilizzo che spesso supera i 4-5 giorni. Ovviamente il tutto dipende dal tipo di utilizzo che se ne fa.

Nonostante sia presente un OS proprietario, il Verge presenta al suo interno tutte le applicazioni che ci potremo aspettare da uno smartwatch economici. Abbiamo app come il timer, la sveglia, il resoconto della propria attività fisica e molto altro. Sul retro è ovviamente presente il sensore HR per il battito cardiaco con rilevazione h24 ed il GPS, elemento fondamentale per quanto riguarda la visione del proprio percorso di allenamento all’aperto. Teoricamente sarebbe disponibile anche il sistema di pagamenti tramite NFC, ma attualmente la funzione è disponibile solo per il mercato cinese.