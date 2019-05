Smartwatch cardio: ecco i migliori device

Smartwatch cardio: quale comprare

Dal loro primo impiego come dispositivi di massa, gli smartwatch hanno cambiato il loro modo di “servire” gli utenti. Ricorderete sicuramente che inizialmente questi prodotti erano visti unicamente come un modo di controllare le notifiche in arrivo senza togliere lo smartphone dalla tasca. Con un piccolo sforzo in più di memoria, vi tornerà alla mente qualche discussione o recensione sul web in cui si incolpava lo smartwatch proprio di questo. Ebbene, con il passare degli anni, le cose sono cambiate in modo radicale.

Oggigiorno gli smartwatch servono anche a controllare le notifiche, ma tutto il resto delle potenzialità inespresse ha iniziato a trovare finalmente una valvola di sfogo. Questi piccoli dispositivi da polso sono infatti muniti di una quantità infinita di sensori che, se utilizzati bene ed accompagnati dal giusto software, permettono di fare cose impensabili fino a qualche anno fa. Un esempio di tutto ciò è quello che andremo a vedere nella nostra personale selezione dei migliori smartwatch cardio.

Il sensore HR presente sul retro degli smartwatch, è stato ideato per tracciare i battiti cardiaci e di inviare queste informazioni all’utente sia tramite il display stesso del dispositivo wearable, che attraverso l’applicazione mobile. In questo caso le informazioni possono essere poi rimaneggiate al fine di avere un quadro più completo dell’andamento del proprio battito cardiaco, ad esempio prendendo in considerazione una porzione precisa di grafico in cui si è svolta una sessione di allenamento intensiva.

Ma come funzionano questi smartwatch cardio? Il funzionamento è molto semplice: il sangue (rosso) assorbe la luce verde che, se ci fate caso, è proprio quella che viene emanata dal sensore HR mentre è in funzione. Tramite questo semplice principio fisico, il sensore HR integrato nello smartwatch può misurare la quantità di sangue in transito. Questo valore permette poi al sensore di stimare il proprio battito cardiaco. C’è da dire che i sensori presenti negli smartwatch odierni sono molto più precisi rispetto a quelli inseriti nelle prime generazioni, il tutto merito ad importanti passi in avanti lato hardware e software.

Nonostante questo, ci teniamo a precisare che i prodotti qui presenti, sebbene offrano una precisa stima del battito cardiaco, non sono da intendere come dispositivi medici. Chi soffre di patologie cardiache deve sempre fare riferimento a dispositivi ospedalieri. Al massimo gli smartwatch cardio possono essere utilizzati come dispositivi di guardia a disposizione dell’utente, soprattutto vista la rapidità con cui il sensore HR è in grado di mostrare a video i propri battiti cardiaci.