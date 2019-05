Smartwatch bambini: uno sguardo ai migliori

Smartwatch bambini: quale comprare

Basta accendere la TV o anche la radio mentre si è in macchina, per ritrovarsi spettatore di qualche trasmissione dove lo specialista di turno snocciola una serie di dati piuttosto sconvolgenti sul nostro stile di vita. Facciamo poco movimento, spesso mangiamo in modo sbagliato, beviamo poco e l’attività sportiva è seconda a tante altre molto meno salutari. L’avvento dei dispositivi wearable ci ha permesso di misurare con mano quanto può essere deleteria una vita in cui non ci si prende cura del proprio organismo.

Tutto quello che facciamo al nostro corpo – mangiare male, dormire poco, fare poca attività fisica – ha effetti più o meno marcati sul nostro stile di vita che, nei casi più estremi, può portare a condizioni piuttosto serie. Ecco il perché alcune importanti aziende di questo settore hanno iniziato a sviluppare prodotti pensati per i più piccoli, i famosi smartwatch bambini. A differenza degli smartwatch veri e propri che sempre più spesso troviamo al polso degli adulti, questi dispositivi wearable per i bambini sono pensati per “curare” alcune brutte abitudini.

L’aspetto estetico è spesso molto diverso dai grandi smartwatch pensati per il mercato adulto, e alcune volte presentano lavorazioni con cinturini in silicone per garantire un utilizzo spensierato mentre si è impegnati in qualche attività fisica con i propri amichetti. Gli smartwatch bambini ruotano attorno alla capacità di offrire alcune funzioni tipiche del mondo degli smartwatch e delle smartband. Prima di tutto presentano un display ma più piccolo rispetto a quello presente negli smartwatch veri e propri, poi sono in grado di ricevere notifiche dal proprio smartphone e integrano sensori pensati per tracciare l’attività fisica.

Essendo però prodotti pensati per un pubblico di minori, tutte le funzioni vengono controllate in modo estremamente preciso attraverso un profilo “famiglia” di cui solo i genitori hanno l’accesso. Questo permette di tenere sotto controllo l’attività fisica dei più piccoli ma anche di evitare l’accesso a funzioni inadatte ad un minore. Lo scopo finale di questi smartwatch bambini è quello di spronare i più piccoli a fare attività fisica, da soli o con gli amici, attraverso sfide da completare per raggiungere l’obbiettivo di attività quotidiano, ponendo un occhio su alcuni importanti aspetti della crescita come il corretto ciclo sonno/veglia e una sana alimentazione.