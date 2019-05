Smartwatch ASUS: scopriamo i migliori modelli

ASUS ZenWatch 3

Come abbiamo visto nel capitolo introduttivo della nostra guida sul miglior smartwatch ASUS, attualmente la compagnia è impegnata nel mantenimento di una sola linea di prodotti per quanto riguarda il settore wearable. L’ASUS ZenWatch 3 è un prodotto con qualche anno sulle spalle ma, nonostante tutto, è ancora oggi uno dei miglior smartwatch Android sul mercato. Non devi per forza di cose essere Samsung o Apple per avere in catalogo uno smartwatch di tutto rispetto, con una qualità costruttiva di altissimo livello caratterizzata da materiali tipici dei top di gamma.

Rispetto alla passata generazione – ASUS ZenWatch 2 – il cambio di design deciso dal colosso taiwanese è radicale. Infatti, si passa da una cassa squadrata con i classici bordi arrotondati ad una completamente circolare. Ma non è solo la forma a cambiare, ma anche la sostanza. L’ASUS ZenWatch 3 è caratterizzato da una costruzione in acciaio inossidabile 316L, quindi in grado di resistere molto di più al passare del tempo e anche ai piccoli incidenti di percorso come cadute o graffi. Frontalmente, la cassa circolare ospita un display AMOLED da 1.39 pollici con risoluzione 400 x 400 pixel. È uno dei display più generosi della categoria di riferimento, in grado di ospitare tutte le informazioni necessarie per rispondere facilmente a notifiche o per controllare le informazioni di tracking dell’attività fisica.

Lato hardware troviamo il classico Qualcomm Snapdragon Wear 2100, uno dei SoC più diffusi a livello di dispositivi wearable. Questo quad-core da 1.1 GHz è accompagnato da 512 MB di RAM e 4 GB di storage interno; la dotazione hardware permette di controllare senza problemi tutte le funzioni senza alcun tipo di problemi né impuntamenti. Il tutto è ovviamente arricchito dalla presenza di un modulo Bluetooth 4.1 LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, accelerometro, giroscopio ed una batteria da 341 mAh. Purtroppo mancano all’appello importanti sensori come quello per il battito cardiaco o il GPS.

Tali mancanze indirizzano lo smartwatch ASUS verso una particolare categoria di utenti. Ovviamente vengono tagliati fuori tutti quelli che sono alla ricerca di uno smartwatch da sfruttare anche durante l’attività fisica. Lo ZenWatch 3 può tenere traccia delle classiche informazioni relative al movimento, come la distanza percorsa, i passi, le calorie bruciate, la qualità del sonno e altro. Pertanto lo smartwatch è adatto a tutti quelli che prima di tutto sono alla ricerca di uno smartwatch di classe da tenere al polso. Pensiamo quindi agli utenti ancora legati al design di un orologio classico ma che sono attratti dall’idea di ricevere le notifiche sull’orologio. Ecco, il ZenWatch 3 è l’orologio perfetto per questa categoria di persone, senza ombra di dubbio.