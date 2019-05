Smartwatch Apple: scopriamo quali sono i migliori

Smartwatch Apple: quale comprare

Gli smartwatch Apple sono realtà da relativamente pochi anni, ovvero dal 2014, anno in cui l’azienda di Tim Cook ha presentato la prima generazione di Apple Watch. Come spesso capita quando si parla di Apple, l’azienda di Cupertino è arrivata nel campo degli smartwatch con ritardo rispetto ai competitor. Samsung, ad esempio, aveva rilasciato la prima generazione di Gear un anno prima, attirando l’attenzione della stampa e degli utenti verso una nuova categoria di prodotti che, qualche anno dopo, avrebbe generato miliardi di dollari di fatturato.

Nonostante l’iniziale svantaggio, gli smartwatch Apple hanno generato talmente tanti ricavi da diventare una delle principali fonti di guadagno per Apple. Nel giro di pochi anni, gli Apple Watch hanno garantito ad Apple il podio come secondo produttore mondiale di orologi (in quanto a fatturato) dopo Rolex. Questa è la classica magia targata Apple: entrare in un mercato nuovo, in ritardo, e riuscire a scalarlo fino alla vetta macinando e affossando realtà commerciali ritenute inamovibili. Rispetto alla concorrenza, gli smartwatch Apple sono profondamente legati all’ecosistema Apple, pertanto risultano completamente inutili se ad esempio affiancati ad uno smartphone Android o ad un qualunque altro prodotto sviluppato da aziende esterne.

Se da un lato abbiamo il classico problema di mancato supporto per tutto ciò che non sfoggia un “made by Apple” sul retro, dall’altro registriamo una perfetta e invidiabile comunicazione con i dispositivi iOS supportati. Gli smartwatch Apple sono specchio di tutto ciò che avviene sul proprio iPhone e permettono di controllare alcune applicazioni o funzioni anche quando il telefono è lontano. L’Apple Watch Series 4 è attualmente l’ultima generazione di smartwatch in commercio e, per la prima volta, il nuovo modulo LTE (si basa sulla eSIM) pensato per ricevere telefonate o utilizzare il traffico dati senza avere l’iPhone a portata di mano può essere utilizzato anche nel nostro Paese (il Series 3 LTE non permetteva l’utilizzo di un piano dati per lo smartwatch qui in Italia).

All’interno della nostra guida prenderemo in esame solo questo modello, lasciando da parte la generazione passata. Sebbene le differenze estetiche siano minime, ad oggi il Series 3 integra il meglio che attualmente è possibile chiedere da uno smartwatch Apple. È possibile trovare delle interessanti offerte per il Series 3, ma considerando l’anno di commercializzazione e le numerose novità della nuova generazione, forse si tratterebbe di acquistare un prodotto troppo vecchio.