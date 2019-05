Smartwatch Android: ecco quali modelli acquistare

Huawei Watch 2

Apriamo la nostra personale selezione degli smartwatch Android prendendo in considerazione uno degli smartwatch più belli degli ultimi anni. Stiamo ovviamente parlando del Huawei Watch 2, dispositivo che il colosso cinese aveva portato sul mercato qualche anno fa ma che ancora riesce a soddisfare milioni di utenti. Come abbiamo visto in modo estremamente dettagliato nella nostra pagina prodotto dedicata al Huawei Watch 2, lo smartwatch Android risulta essere una scelta azzeccata per diversi motivi: il design è ancora oggi uno dei più apprezzati, con la sua cassa circolare in materiali nobili, la presenza di un gran numero di sensori, Android Wear in una delle sue ultime release ed un prezzo assolutamente aggressivo.

Per quanto riguarda il design, il Huawei Watch 2 presenta una cassa in materiali nobili, in acciaio, che funge da trono per un display AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 390 x 390 pixel. Anche se il Watch 2 non è uno dei migliori per quanto riguarda il rapporto display/telaio, il display è godibile in qualsiasi condizione di utilizzo, merito anche di un pannello touch sempre scattante. La cassa in acciaio permette a questo smartwatch Android di ottenere la certificazione IP68, un must per uno smartwatch completo a tutti gli effetti com’è appunto il Watch 2 di Huawei..

Dal punto di vista del tracking, lo smartwatch dispone sul retro del sensore HR per il tracking del battito cardiaco, ma anche accelerometro, giroscopio, bussola digitale, barometro, GPS + GLONASS, Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.1 LE. Trattandosi di uno smartwatch con qualche anno sulle spalle, è lecito trovare con SoC l’eterno Qualcomm Snapdragon Wear 2100, quad-core da 1.1 GHz, 4 GB di ROM e 768 MB di RAM. L’OS gira piuttosto bene, merito soprattutto degli ultimi aggiornamenti di Wear OS che hanno anche sistemato qualche piccola grana a livello di autonomia.

Vi consigliamo di prenderlo altamente in considerazione sia per il prezzo, sia per il comparto hardware che non dev’essere visto come un elemento punitivo. Il mondo degli smartwatch Android è ancora oggi pieno di prodotti nuovi con ancora il vecchio Snap 2100, nonostante Qualcomm abbia reso disponibile il nuovo Snapdragon 3100 ai vari produttori di smartwatch. Per chi volesse qualcosa in più, ricordiamo che Huawei ha reso disponibile anche la versione Watch 2 4G per utilizzare la connessione dati lontani dal proprio smartphone, semplicemente utilizzando una comune nanoSIM.