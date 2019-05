Smartphone Xiaomi: scopriamo quali sono i migliori

Smartphone Xiaomi: quale comprare

Se c’è un marchio che si è fatto notare negli ultimi anni in ambito smartphone, quello è Xiaomi: un’azienda cinese nata praticamente dal nulla che aveva l’obiettivo di proporre telefoni con caratteristiche da top di gamma alla metà del loro prezzo. Una sfida coraggiosa che è stata affrontata dal brand con una strategia diversa dal solito: attrarre nella propria orbita le principali startup cinesi e sfruttare (pagando) il loro know-how per produrre qualsiasi genere di prodotto: così sono nati centinaia di device che spaziano dalla robotica alla VR passando per i droni e arrivando fino a spazzolini da denti ed elettrodomestici. Ma è chiaro che sono gli smartphone Xiaomi a tenere in piedi tutta la baracca.

In appena 8 anni, il brand cinese è arrivato in vetta alle classifiche mondiali di vendite di smartphone, arrivando oggi al quarto posto assoluto dietro a Samsung, Huawei e Apple ma con l’obiettivo chiaro di scalzarle nel giro di pochi anni. La crescita degli smartphone Xiaomi è stata impetuosa: dagli inizi a colpi di telefoni clone degli iPhone si è arrivati al primo, storico, smartphone 18:9 – lo Xiaomi Mi Mix – disegnato e realizzato da Philippe Starck. Nel mezzo, sono passati decine di milioni di smartphone il cui punto di forza comune era rappresentato da un rapporto tra qualità e prezzo semplicemente invidiabile.

Qualcuno obietterà, ma come è possibile che Xiaomi ci riesca e le altre no? A confessare il trucco è stata la stessa azienda cinese: nessun smartphone Xiaomi può far fruttare all’azienda più del 5% del suo costo di realizzazione. Per capirsi: se i cinesi spendono 100€ per produrre un telefono, quel prodotto non potrebbe essere messo in vendita a più di 105€. Va da sé che, siccome le altre hanno margini ben superiori, questo chiarifica una volta per tutte come mai riesca a realizzare telefoni di alta qualità, senza farli pagare troppo.

Allora, per quale motivo comprare uno smartphone Xiaomi? Semplice, perché costano poco, sono realizzati con materiali di buona fattura e costituiscono la migliore alternativa dal punto di vista della economicità e del rapporto tra qualità e prezzo. A maggior ragione adesso che sono sbarcati ufficialmente nel nostro paese, spazzando via ogni dubbio in merito a costi di dogana, spedizioni dalla Cina e mancanza di assistenza: per legge, gli smartphone Xiaomi sono in garanzia per due anni e, qualora ne avessi bisogno, potrai portarlo ad aggiustare in uno dei centri assistenza ufficiali che stanno aprendo in tutta Italia.

Ma se non fossi ancora convinto, basterà dare un’occhiata all’offerta di smartphone Xiaomi per avere le idee ancora più chiare: il brand cinese è famoso per far uscire decine di telefoni all’anno, per cui si tratta di una line-up corposa e variegata, dove è davvero difficile non trovare la soluzione giusta per i propri bisogni. C’è la serie Redmi, che possiamo far combaciare con l’alternativa di fascia media, in cui puoi trovare le alternative economiche e a miglior prezzo, oppure la gamma Mi, che racchiude gli smartphone Xiaomi di punta: tanta potenza, bel design e la miglior scheda tecnica possibile.

A loro volta, le due linee si diramano ulteriormente a seconda dei prodotti: i Redmi S sono per chi ha bisogno di un buon comparto fotografico, mentre i Redmi e i Redmi Note si contendono il segmento che va dall’entry-level alla fascia media; dall’altra gli Xiaomi Mi diventano Mi Max, per indicare i phablet, Mi Mix – per quelli a tutto schermo ma senza notch – e i Mi che rappresentano il vero e proprio top di gamma dell’offerta (con notch). Un marasma di prodotti in cui è difficile districarsi facilmente, soprattutto se non si è avvezzi al mondo Xiaomi. Per questo abbiamo deciso di fare questo lavoro al posto tuo, provando a selezionare i migliori smartphone Xiaomi usciti nel corso dell’ultimo anno.