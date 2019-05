Smartphone Wiko: la nostra guida all'acquisto sempre aggiornata

Smartphone Wiko: quale comprare

Pensando agli smartphone, è difficile che ti venga in mente un’azienda al di fuori degli Stati Uniti e dell’Asia, eppure non è sempre stato così. Prima che l’iPhone buttasse tutto all’aria stravolgendo il mercato, le società europee erano in cima alle classifiche di vendita: se volevi un telefono di qualità sceglievi Nokia, altrimenti avevi a disposizione gli svedesi di Ericsson o i francesi di Alcatel per ripiegare su un modello più vicino alle tue esigenze. L’arrivo del telefono intelligente ha cambiato le carte in tavola: Nokia è stata comprata prima da Microsoft e poi da una joint-venture tra HMD e Foxconn; Ericsson è stata assorbita dentro Sony, mentre Alcatel è nel portafoglio licenze di TCL.

Nel 2011 Wiko ha deciso di fare il suo debutto sul mercato cercando di far tornare grande il vecchio continente: fondata a Marsiglia, l’azienda ha conquistato in poco tempo i mercati di mezza Europa, stabilendosi al secondo posto in assoluto (per volumi di vendite) in Francia e Portogallo. Anche in Italia gli smartphone Wiko vanno molto bene, soprattutto nella fascia medio-bassa di mercato, quella che non va oltre i 250€. Facendo leva su schede tecniche interessanti, prezzi economici e un look aggressivo, gli smartphone Wiko non sono gli ultimi arrivati, anzi, hanno oramai una tradizione consolidata.

Perché acquistare uno smartphone Wiko? Perché si tratta di telefoni di qualità dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo, in grado di accontentare chiunque. Sia chi cerca un cellulare “old style”, con tastiera fisica e semplice da usare, sia chi ha bisogno di un telefono all’ultimo grido con un design borderless e moderno. In più sono una delle alternative più economiche sul mercato, visto che il top di gamma non supera la soglia dei 300€, proponendo inoltre un’ottima rete di assistenza facilmente raggiungibile in tutta Italia – un bonus in più rispetto ad altre aziende cinesi, come ad esempio Xiaomi, appena sbarcate nel nostro paese e ancora alle prese con l’organizzazione capillare dei centri di assistenza.

Come sceglierlo? Noi siamo partiti da un’analisi della scheda tecnica del device per essere certi che avessero buoni processori in grado di sprigionare una potenza di base sufficiente a gestire ogni tipo di app (social, video o giochi). Il secondo criterio essenziale è la batteria: abbiamo scelto device con una buona autonomia, in modo tale da farti stare tranquillo durante il giorno.

Come dicevamo, è difficile non trovare la soluzione giusta all’interno del panorama di smartphone Wiko: si parte dai cellulari, per chi non può fare a meno della tastiera fisica o per chi cerca cellulari semplici per anziani. Proseguendo con la gamma Y, la serie entry-level composta da telefoni economici ma dal design creativo, e arrivando infine alle gamme View e View 2 che hanno segnato l’arrivo di Wiko nel mondo degli smartphone a tutto schermo, in 18:9, con buone fotocamere, processori Qualcomm e una buona qualità complessiva. Vediamo l’offerta di smartphone Wiko più nel dettaglio.