Smartphone sotto i 150 euro: ecco quali conviene comprare

LG Q7

Se pensiamo agli smartphone sotto i 150 euro, la certificazione IP68 è davvero una rarità da trovare: per questo abbiamo deciso di inserire LG Q7, il primo smartphone resistente ad acqua e polvere che ha portato questa caratteristica premium in un segmento di mercato dove è praticamente il solo a poterla offrire. Arriva con un display FullVision da 5.5 pollici 18:9 FHD+ (2160 x 1080 / 442 PPI) contraddistinto da un bel design a tutto schermo che non risparmia bordi arrotondati e due cornici, in alto e in basso, che impediscono il ricorso al notch.

Dietro, troviamo il lettore per le impronte digitali e una fotocamera posteriore da 13 megapixel, mentre sotto la scocca c’è un chip Mediatek MT6750S – octa-core a 1.5 GHz – con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile via micro SD. Non male la batteria da 3000 mAh con tecnologia di ricarica rapida, che permette di caricare la batteria al 50 percento in circa 30 minuti. LG Q7 è anche il primo smartphone nella sua fascia di prezzo a fornire il supporto DTS:X, per offrire un ascolto in cuffia con suono surround 3D virtuale fino a 7.1 canali. Perfetto per chi ha bisogno di un telefono impermeabile o dalla buona qualità audio in una fascia di prezzo così economica.