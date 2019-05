Smartphone Sony: la nostra guida all’acquisto aggiornata mensilmente

Sony Xperia 10 Plus

Il secondo smartphone Sony che vogliamo presentare è il mid-range perfetto per l’offerta dei giapponesi. Monta uno schermo Full HD da 6,5 pollici brillante e luminoso, racchiuso in un design a tutto schermo irrobustito dalla protezione in Corning Gorilla Glass nel nuovo formato da 21:9, più ampio e immersivo e perfetto per l’intrattenimento. Il lettore per le impronte digitali si sposta di lato, sotto al pulsante di accensione, mentre dietro si nasconde una doppia fotocamera posteriore da 12+8 MP composto da un sensore principale e da un teleobiettivo con zoom ottico 2X che assicura estrema nitidezza agli scatti anche in condizioni di scarsa luminosità. Buona anche la camera frontale da 8 megapixel con super grandangolo da 120°.

Sotto la scocca c’è il processore Qualcomm Snapdragon 636 – octa-core, 1.8 Ghz – assistito da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage, espandibile via micro SD e alimentato da una buona batteria da 3000 mAh che promette di arrivare tranquillamente a fine giornata. Per chi è pensato? Per chi vuole un telefono compatto, che faccia belle foto e che funzioni bene: il tutto ad un prezzo inferiore a 500€.