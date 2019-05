Smartphone rugged: scopri quale acquistare nella nostra selezione

Smartphone rugged: quale comprare

Quando parliamo di smartphone rugged, ci riferiamo a una categoria particolare di telefoni: quella dedicata ai device super-resistenti, in grado di uscire indenni da urti, graffi e cadute, e che presentano una certificazione di impermeabilità o di resistenza alla polvere superiori ai modelli più conosciuti, insieme ad una bella dotazione di sensori che ti aiutano nel caso tu voglia andare a fare qualche sport estremo o semplicemente a sciare in montagna. Insomma, sono smartphone realizzati appositamente affinché tu smetta di pensare alla sicurezza del tuo telefono quando sei sul lavoro, a fare sport o comunque in una situazione che evidenzia la fragilità degli smartphone tradizionali.

Se lavori in un cantiere o vai in mountain bike – giusto per fare due esempi – hai bisogno di un telefono che sia in grado di superare cadute, acqua, graffi e via dicendo senza battere ciglio: c’è chi ricorre a un muletto per non spendere troppo o chi preferisce “rischiare” comunque portandosi un iPhone o un Galaxy perché temono di non avere prestazioni a sufficienza. Purtroppo gli smartphone rugged hanno la fama di essere sì robusti, ma soprattutto lenti, ingombranti e brutti da vedere. Una situazione che poteva essere vera in passato ma che adesso è stata completamente ribaltata da un lungo lavoro di ricerca e sviluppo sugli smartphone rugged.

Mentre la telefonia “classica” cercava di fagocitare il mercato proponendo schermi più resistenti e certificazioni di resistenza ad acqua e polvere, i produttori di smartphone rugged si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato per assicurare maggiore qualità ai loro dispositivi. Con il risultato è che brand come Cat o Crosscall si sono imposti come punti di riferimento del settore, proponendo smartphone competitivi sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello del design, cercando di ridurre, laddove possibile, l’ingombro e lo stile eccentrico dei telefoni.

Perché comprare uno smartphone rugged? Perché oggi è possibile avere la fluidità di prestazioni di un top di gamma all’interno di un guscio protettivo che ti consentirà di lavorare tranquillo in tutte le condizioni. Anche se è bene tenere presente alcuni criteri di scelta fondamentali: questo tipo di device deve essere resistente, per cui abbiamo selezionato soltanto i migliori smartphone rugged in grado di resistere a una caduta accidentale e resistenti ad acqua e polvere (con certificazione almeno di grado IP67); poi è necessario che siano ergonomici e trasportabili con facilità, per evitare che ti possano dare fastidio mentre sei sul lavoro. Infine abbiamo cercato telefoni che avessero una buona dotazione di sensori (come ad esempio il misuratore laser della distanza o l’altimetro), processori Qualcomm Snapdragon, in grado di assicurarti buone prestazioni e che non facciano rimpiangere di aver lasciato a casa il tuo iPhone personale.

Poi abbiamo tenuto conto della possibilità di acquistare questi device sui migliori siti di e-commerce in circolazione (su tutti Amazon), inserendoli in ordine di prezzo. Insomma, basta rischiare di sfracellare il tuo iPhone inutilmente, puoi dare un’occhiata alla nostra selezione di smartphone rugged che possono riuscire a farti cambiare idea e a lavorare (o fare uno sport estremo) senza preoccupazioni.