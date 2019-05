Smartphone Nokia: la selezione dei migliori modelli da comprare

Smartphone Nokia: quale comprare

Prima dell’arrivo dello smartphone Nokia aveva il predominio del mercato cellulari: era il più bello, il più solido e il più desiderato del mercato con percentuali di vendita bulgare. Eppure è bastato che Steve Jobs presentasse l’iPhone nel 2007 per far crollare tutto il castello di carte. Nokia era troppo importante per riuscire a mettere tutto da parte e concentrarsi sul futuro: ha voluto continuare a tenere un piede in due staffe tra cellulari e smartphone, finendo per andare dritta contro un muro. In meno di 6 anni è passata da leader indiscussa a cedere la sua componente mobile a Microsoft, che cercò con i Lumia di risollevare le proprie chance nel mercato smartphone, pur senza riuscirci.

Così, appena quattro anni più tardi gli smartphone Nokia sono tornati in Europa, o meglio a metà tra la Cina e l’Europa. Sono stati acquistati dalla finlandese HMD Global che ha riassunto i vecchi dipendenti della casa europea e ha stretto un accordo con la cinese Foxconn per organizzare il riassesto di Nokia: HMD si sarebbe occupata della progettazione e del marketing, mentre i cinesi si sarebbero occupati della filiera produttiva realizzando gli smartphone e distribuendoli a giro per il mondo. Un’intesa che ha riportato Nokia al centro della classifica di vendite mondiali di smartphone, occupando saldamente le prime dieci posizioni al mondo. Per cui, se ti stai chiedendo se gli smartphone Nokia sono affidabili come un tempo, la risposta è sì: ci troviamo di fronte a dispositivi solidi, ben costruiti – Foxconn è la stessa che costruisce gli iPhone per Apple – e dall’ottimo design.

Perché acquistare uno smartphone Nokia? Perché ti metti in tasca un dispositivo di qualità, bello da vedere ed economico. Con un’offerta ampia e variegata, capace di soddisfare tutti i gusti: da chi cerca uno smartphone con tastiera, fino alle necessità di chi vuole uno smartphone all’ultima moda con la maggior potenza possibile. Nella nostra selezione abbiamo passato in rassegna l’intera offerta di smartphone Nokia, cercando un’alternativa che rispondesse a ogni bisogno e a ogni necessità, in tutte le fasce di prezzo a disposizione. Scopriamo meglio qual è lo smartphone Nokia che fa per te.