Smartphone Motorola: come e quale scegliere

Smartphone Motorola: quale comprare

Motorola è uno dei grandi nomi che hanno caratterizzato la storia dei telefoni cellulari. Nata nel 1928 a Chicago, l’azienda si è imposta negli anni come punto di riferimento nel mondo delle telecomunicazioni di massa: prima con il walkie-talkie e le radio portatili e poi con i cellulari. Dal primo telefono portatile della storia, il DynaTac 8000x, che fece il suo debutto nel marzo 1983 al prezzo di 3995 dollari (all’incirca 7000 euro di adesso, roba da far impallidire iPhone X), passando per lo StarTac e per il Razr V3, che è considerato uno degli ultimi modelli del periodo d’oro. Fino al 2007, quando Steve Jobs decise di portare tutti nella nuova dimensione degli smartphone, grazie al lancio del primo iPhone, Motorola era uno dei brand più conosciuti e di maggior qualità del campo dei telefoni cellulari, giocandosi lo scettro con Nokia.

Poi, esattamente come i finlandesi, non ha saputo capire la portata storica dell’avvento degli smartphone, rimanendo ancorata al business dei vecchi telefoni che l’avevano portata così in alto. Il crollo della società fu pressoché immediato: in pochi anni le vendite si arrestarono improvvisamente e Motorola fu costretta a dividersi in due società: Motorola Mobility, che racchiuse in sé tutta la componente mobile, e Motorola Solutions che invece rappresentava il ramo più legato al mondo delle telecomunicazioni. La prima fu ceduta a Google nel 2011 per 12,5 miliardi di dollari, che, dopo aver fatto razzia dei 21mila brevetti industriali che si portava dietro, cedette il brand ai cinesi di Lenovo che inglobarono del tutto l’ex società statunitense nel 2016. Per un anno Motorola scomparve dal mercato sostituita dagli smartphone Lenovo, poi a causa delle scarse vendite, i cinesi decisero di far “resuscitare” Motorola, tornando a puntare forte sul brand soprattutto in Europa.

Quindi se acquisto uno smartphone Motorola compro uno degli smartphone cinesi? Sì, perché gli smartphone Motorola di adesso sono a tutti gli effetti prodotti Lenovo e non hanno nulla a che fare con la vecchia azienda statunitense – che continua ad esistere sotto il nome di Motorola Solutions. Ma questo non significa che non siano smartphone di qualità, anzi, hanno dimostrato nel corso del tempo di saper offrire un’ottima alternativa soprattutto nella fascia media di mercato. Un po’ come i vecchi cellulari di un tempo: sono telefoni robusti, comodi da utilizzare e costano poco.

Come scegliere lo smartphone Motorola giusto per te? In questa guida abbiamo selezionato solo il meglio dell’offerta del brand stando attenti alla scheda tecnica e cercando soltanto alternative superiori alla media di mercato: quindi processori Qualcomm, ottime fotocamere posteriori e display con una bella risoluzione per avere immagini e fotografie davvero di livello. Con l’assicurazione di poter contare sul sistema operativo Android, nella personalizzazione Motorola che è praticamente una versione stock e ti assicura velocità e comodità d’uso.

L’offerta Motorola si suddivide in varie famiglie e presenta diverse tipologie di prodotto che si abbinano al meglio con le principali destinazioni d’utilizzo più comuni tra gli utenti. Si parte dalla famiglia Moto C, che racchiude gli smartphone entry-level per chi cerca un telefono buono per telefonare, guardare le mail e fare le ricerche su Google, passando per la serie Moto E, che racchiude device con un’ottima autonomia e senza troppi compromessi sul versante delle prestazioni, arrivando alla serie Moto G, la più conosciuta, quella che racchiude i miglior smartphone Motorola in assoluto: economici, belli da vedere e con ottime prestazioni di base. La ciliegina sulla torna è la linea Moto Z, il top di gamma dell’azienda, ancora più prestazionali e contraddistinti da un architettura modulare, i cosiddetti Moto Mods, gli accessori che vanno a completare il tuo smartphone. Andiamo ad analizzare il miglior smartphone Motorola per te nel dettaglio.