Smartphone Meizu: i modelli migliori e dove acquistarli

Smartphone Meizu: quale comprare

Quando si parla di smartphone Meizu ci riferiamo ad un’azienda cinese che sta cercando di sgomitare contro i big cinesi – Huawei, Oppo e Vivo – per ritagliarsi uno spazio in Asia e in Europa. Dopo aver fatto segnare numeri record nel corso degli ultimi anni, nel 2017 ha pagato lo scotto di scelte sbagliate in termini di innovazione con vendite in calo, negozi chiusi e un bilancio negativo a fine anno.

Ma è nel 2018 che gli smartphone Meizu hanno cambiato marcia: innanzitutto l’azienda ha deciso di non concentrarsi più soltanto nella fascia media di mercato ma vuole provare a competere anche contro gli smartphone top di gamma, ma soprattutto ha abbandonato una sorta di esclusiva con MediaTek per aprirsi all’adozione di processori Qualcomm e Samsung, in modo tale da far salire leggermente i prezzi, ma in cambio di un miglioramento sensibile in termini di qualità.

Una voglia di risalire la china che ha portato l’azienda a lanciare ben 25 smartphone soltanto nel 2018, cercando di ripartire dalle idee vincenti. Come Meizu Pro 7, il flagship creativo tra gli smartphone Meizu contraddistinto dal doppio schermo nella parte frontale e posteriore, o Meizu 16th, il top di gamma vero e proprio che ospita un chip Qualcomm Snapdragon 845.

Quindi, perché acquistare uno smartphone Meizu? Perché ti porti a casa un prodotto di qualità e facilmente riconoscibile. D’altronde, uno dei cavalli di battaglia dell’azienda – oltre al comparto audio essendo nato come brand per lettori MP3 – è sicuramente il design: creativo e che si distingue immediatamente dalla massa dei telefoni più conosciuti. Ma soprattutto perché si tratta di telefoni economici che puntano su un buon rapporto tra qualità e prezzo e vengono proposti alla metà del prezzo dei brand più altisonanti nella stessa fascia di mercato.

Per chi fosse spaventato dalla mancanza di assistenza, sappia che l’azienda è presente in Italia oramai da anni, per cui nel caso in cui dovesse capitare qualche incidente spiacevole con uno smartphone Meizu, puoi contare su una rete di centri assistenza capillare e diffusa in tutto il paese.

Se questo non bastasse, Meizu ti convincerà con una gamma di dispositivi ampia e variegata, dove chiunque può trovare l’opzione giusta in base ai suoi gusti e alle sue esigenze. Si passa dalla gamma M, quella considerata più trasversale e vicina all’idea di fascia media e bassa di mercato, fino alla nuova serie 16, che è un po’ la linea di punta tra gli smartphone Meizu. Andiamo a vedere i migliori modelli in termini di rapporto tra qualità e prezzo, tra gli smartphone Meizu usciti nel corso dell’ultimo anno.