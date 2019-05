Smartphone IP68: ecco i migliori modelli resistenti all'acqua

Smartphone IP68: quale comprare

Negli ultimi tempi, una delle caratteristiche a cui ci stiamo abituando quando si parla di smartphone top di gamma è la resistenza ad acqua e polvere, segnalata negli smartphone IP68. Dopo anni in cui soltanto Samsung era riuscita a realizzare un telefono che fosse in grado di superare indenne qualche spruzzo di acqua e un po’ di polvere (parliamo del mitico Galaxy S5), è stata come al solito Apple a rompere il ghiaccio, trascinandosi dietro tutti i principali concorrenti. Nel 2016, l’uscita di iPhone 7 con certificazione IP67 ha rotto un muro fin lì invalicabile per molti, spingendo gli altri costruttori a reagire di conseguenza.

Così da allora, i principali smartphone premium in circolazione si sono dotati della possibilità di essere impermeabili e resistenti alla polvere, sebbene alcuni (vedi Xiaomi) non si siano ancora allineati al nuovo standard qualitativo. Ma poi, chi giudica se uno smartphone è impermeabile? La classificazione di impermeabilità di ogni dispositivo elettronico si basa sullo standard IP, che sta per Ingress Protection, ed è seguito da due numeri: il primo registra il grado di resistenza per la polvere, mentre il secondo è riferito ai liquidi. Qualora lo smartphone non sia stato testato per uno dei due valori, si troverà una X, così ad esempio una classificazione IPX7 significa che il device non ha una votazione per la polvere, mentre resiste all’acqua fino al settimo grado. Più un valore è alto, più lo smartphone è resistente.

Tendenzialmente, siamo soliti considerare un telefono impermeabile quando parliamo di smartphone IP68, visto che secondo lo standard di riferimento parliamo di un dispositivo completamente sigillato contro la polvere e in grado di resistere anche a una tempesta di sabbia – da qui la valutazione 6 sulla scala riferita alla polvere – e inoltre può essere immerso in un metro d’acqua senza problemi (visto che ha un livello 8 sulla scala riferita ai liquidi). Sono le case costruttrici poi a segnalare eventuali resistenze addizionali che superano questo standard.

Quindi, perché acquistare uno smartphone IP68? Perché ti metti in tasca un telefono con la sicurezza che sia in grado di superare con tranquillità ogni genere di problema riguardante acqua o polvere. Se sei sotto la pioggia e vuoi telefonare, non hai problemi; se sei al mare e ti cade in acqua o sulla spiaggia puoi stare tranquillo. Certo, non puoi andare a farci il bagno però si tratta di una piccola accortezza in più che può salvare un investimento da centinaia di euro, che fino a qualche anno fa rischiavi di perdere per un banale incidente.

Nella nostra guida abbiamo selezionato i migliori smartphone IP68, partendo innanzitutto da un’ottima resistenza ad acqua e polvere – criterio intrinseco per essere inseriti in questo articolo – e cercando soltanto i migliori telefoni che assicurassero una buona fluidità di sistema con ottime prestazioni di base. Nel selezionare i prodotti abbiamo ovviamente tenuto conto solo ed esclusivamente dell’ultima generazione di dispositivi uscita sul mercato, inserendo nella nostra guida all’acquisto solo i device più riusciti di quest’ultima generazione. Vediamo i migliori smartphone IP68 che abbiamo scelto per te, in ordine di prezzo.