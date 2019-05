Smartphone indistruttibile: la nostra selezione aggiornata mensilmente

Smartphone indistruttibile: quale comprare

Gli smartphone hanno cambiato le nostre vite riunendo insieme tanti altri gadget elettronici oramai in via di estinzione: dalle fotocamere compatte ai navigatori satellitari passando per le console portatili, i telefoni intelligenti ci hanno in mano un universo di possibilità che, però, abbiamo scoperto essere dannatamente fragile.

Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha immaginato di poter acquistare uno smartphone indistruttibile. Soprattutto chi utilizza il telefono durante un lavoro pesante, deve mettere in conto che potrebbe subire urti, graffi e cadute, mettendo a repentaglio un acquisto da centinaia di euro.

Per questo motivo si va alla ricerca di uno smartphone indistruttibile, o quasi perlomeno. C’è bisogno dei telefoni cosiddetti “rugged”, che tradotto dall’inglese significa robusti, perché sono certificati contro le cadute, resistono a acqua e polvere e sono mediamente più resistenti degli smartphone tradizionali.

Questa particolare categoria di telefoni non è nota al grande pubblico per essere particolarmente prestazionale: fino a qualche anno fa smartphone indistruttibile era sinonimo di telefono mattone, ossia pesante e lento e difficile da utilizzare. Ma questa definizione non è più veritiera da tempo: gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno fatto sì che lo smartphone indistruttibile assumesse uno stile più elegante, fosse più sottile e montasse i processori di ultima generazione.

Con il risultato che brand come Cat o Crosscall si sono imposti come punti di riferimento del settore, proponendo smartphone competitivi sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello del design, cercando di ridurre, laddove possibile, l’ingombro e lo stile eccentrico dei telefoni.

Quindi perché acquistare uno smartphone indistruttibile? Per avere ottime prestazioni all’interno di una scocca robusta e resistente che ti farà stare tranquillo anche in caso di urti, cadute o presenza di acqua nei dintorni. Per aiutarti a scegliere il modello che fa per te, abbiamo adottato come criterio base per la nostra selezione quello dell’economicità, proponendo soltanto quei modelli che spiccassero per rapporto tra qualità e prezzo.

Poi abbiamo tenuto conto della scheda tecnica dello smartphone indistruttibile, assicurandoci che fossero dotati delle migliori certificazioni e dei principali sensori adatti a questa categoria di telefoni, proponendoti la possibilità di acquistarli soltanto dai più fidati siti di e-commerce in circolazione (su tutti Amazon), al miglior prezzo possibile. Andiamo a vedere la lista del miglior smartphone indistruttibile che fa più al caso tuo.