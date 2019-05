Smartphone impermeabile: i migliori modelli da comprare

Smartphone impermeabile: quale comprare

Quando si pensa a uno smartphone impermeabile si può commettere l’errore di credere che sia resistente all’acqua in senso assoluto: cioè che anche se lo buttassi in mare per ore, il telefono sarebbe capace di superare il test. La realtà è leggermente diversa: anche il più resistente telefono in circolazione oggi ha un range limitato di tempo da passare sott’acqua prima di veder compromesse le proprie funzionalità. Questo perché la necessità di avere chassis sottili e leggeri cozza con l’evidente necessità di costruire una scocca pesante e robusta per avere davvero uno smartphone impermeabile nella sua forma assoluta.

Ad ogni modo, ogni device viene certificato in base alla sua resistenza all’acqua e alla polvere in base allo standard IP, ossia Ingress Protection. I due numeri successivi servono a identificare il grado di protezione rispettivamente da polvere e acqua. Se il dispositivo non è stato testato per uno di questi due fattori, il numero viene sostituito da una X – così se trovi un cellulare IPX4, vuol dire che è stato provato per la polvere, mentre resiste all’acqua fino al quarto grado, mentre se fosse IP4X, sarebbe esattamente il contrario.

Più sale un valore e più possiamo definire che il telefono è resistente. Dal grado 6 della scala di giudizio – si va da un minimo di 0 a un massimo di 9 – si può definire tecnicamente lo smartphone impermeabile perché è in grado di superare un test con getti di acqua ad alta pressione da qualsiasi direzione. Ma, diciamo, potremmo stare più tranquilli soltanto sui due gradini successivi, quelli che contraddistinguono gli smartphone IP67 e smartphone IP68, che assicurano una protezione anche in caso di immersione: nel primo fino a un metro, nel secondo anche per lunga durata e fino a due metri di profondità.

Per questo motivo nella nostra selezione in cerca del miglior smartphone impermeabile, abbiamo deciso di prendere in considerazione soltanto i telefoni usciti nel corso dell’ultimo anno che avessero ricevuto la certificazione IP67 o IP68. In questo modo puoi metterti in tasca uno smartphone impermeabile che ti faccia stare al sicuro in ogni situazione in cui l’acqua può essere un problema: se piove e vuoi fare una chiamata, se sei in piscina o se lavori in una situazione in cui rischi spesso di bagnarti, questi telefoni fanno al caso tuo. Magari, meglio non tuffarsi con lo smartphone, ma questa protezione è in grado di mettere al sicuro il tuo device da centinaia di euro, senza rischiare di dover buttare via tutto.

Poi abbiamo proseguito nella nostra scelta, cercando soltanto il miglior smartphone impermeabile in termini di rapporto tra qualità e prezzo, suddividendo i prodotti in base a tre fasce di prezzo e cercando così di accontentare tutte le tasche. Per farlo, ci siamo infatti affidati ai migliori e-commerce italiani per offriti il miglior servizio di vendita, Amazon su tutti. Andiamo a scoprire qual è lo smartphone impermeabile che fa più al caso tuo.