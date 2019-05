Smartphone Honor: la selezione dei modelli migliori per tutti i gusti

Honor View 10 Lite

Ma la fascia media degli smartphone Honor è dominata da Honor View 10 Lite, una via di mezzo tra Honor 7X e il top di gamma dello scorso anno, il View 10. Il nuovissimo dispositivo cinese è bello ed elegante, grazie al consueto design a tutto schermo unito ad un telaio centrale in metallo, dotato di una tecnologia COF avanzata e di un design d’antenna brevettato, che sposa un corpo in vetro 2.5D con doppia texture e diffrazione cromatica, per un look and feel elegante e liscio. Dietro, la doppia fotocamera da 20+2 megapixel lascia spazio al centro della cover al sensore per le impronte digitali.

Sotto la scocca, c’è il nuovo processore Kirin 710 – octa-core a 2.2 GHz – con 4 GB di RAM e un massimo di 128 GB di memoria interna, che offre prestazioni eccellenti. Rispetto alla generazione precedente, le prestazioni del single core della CPU sono aumentate del 75%. Lo smartphone ha una GPU Mali G51, migliorata rispetto al rivoluzionario GPU turbo, le cui prestazioni complessive sono aumentate del 130% rispetto alla generazione precedente, fornendo un’esperienza eccezionale ai giocatori più esigenti. Ottima la batteria da 3750 mAh. L’ideale per chi cerca un telefono in grado di far bene tutto sotto ai 300€.

Honor View 10 Lite: la nostra prova

Il design è sicuramente uno dei pregi di questo telefono: nonostante bordi e cornici non siano così sottili, il look estetico è intrigante. Il notch non è piccolissimo, ma non disturba nell’utilizzo giornaliero del device, consentendo comunque la visualizzazione delle notifiche. Il lettore per le impronte digitali è veloce e preciso e si sposta sul retro dove ritroviamo la dual cam in alto a sinistra, che spicca nella cover in vetro con doppia finitura, riflettente a destra e più satinata sulla sinistra con un ottimo gioco di luci che si lascia guardare. Il display IPS è di ottima qualità con una buona saturazione, ottimi angoli di visione e un contrasto non eccezionale; buono il touch-screen.

Dal punto di vista delle prestazioni, ha ottenuto un benchmark di 139822 con Antutu, sopra la media nella sua fascia di prezzo: il processore se la cava bene e l’ottimizzazione della EMUI 8.1 consente una buona fluidità senza lag, nemmeno con giochi pesanti o film in MKV. Le fotocamere posteriori da 20+2 megapixel scattano delle buone immagini con un’app abbastanza semplice da gestire, anche se vanno un po’ in difficoltà con la gestione dei colori: alcune volte sembrano troppo “sparati”, altre volte – soprattutto per lo sfondo – tendono a fare effetto acquarello. Appena sufficienti le foto in notturna.

Per quanto riguarda la batteria, abbiamo riscontrato un’autonomia media che ti consente di arrivare con tranquillità a fine giornata con 6/6,5 ore di schermo acceso: in dotazione c’è un alimentatore da 5V/2A per una ricarica non rapidissima, tant’è che un ciclo di carica completo dura all’incirca un’ora e mezzo. Buono lo speaker mono, così come la ricezione con la capsula auricolare. Complessivamente il telefono è un’ottima opzione per chi cerca un dispositivo che abbia buone prestazioni con un bel design: sotto i 250€ è da tenere d’occhio.