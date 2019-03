Smartphone Google: i migliori modelli da acquistare

Smartphone Google: quale comprare

Quando Google sbarcò nel mondo degli smartphone nel 2010, voleva offrire agli utenti il miglior smartphone Android, costruendo un dispositivo che fosse lontano dagli orpelli grafici di molti costruttori, coniugando semplicità e praticità d’uso. Big G non aveva l’esperienza per costruire da sola un telefono perciò, anno dopo anno, si affidò alla collaborazione con diverse aziende costruttrici in modo tale da sfruttare la loro catena produttiva per mettere in pratica la sua idea.

In realtà l’obiettivo nascosto degli smartphone Google era dimostrare alle compagnie (e agli utenti) quale fosse il metodo migliore per sfruttare al massimo tutte le qualità del robottino verde, cercando, al contempo, di costruire uno smartphone pensato apposta per l’utente e che potesse migliorare l’immagine complessiva del brand. A un certo punto Big G ha pensato di poter realizzare in proprio gli smartphone Google – da qui la decisione di acquistare Motorola – ma il ritardo sui concorrenti e il fatto che il segmento derivante dalle vendite degli smartphone non fosse centrale per lo sviluppo della società ha fatto sì che questo esperimento naufragasse, costringendo Big G a vendere tutto a Lenovo.

Fino al 2016, quando gli smartphone Google sono usciti dal guscio del brand Nexus e hanno trovato la loro casa sotto il nome di Google Pixel: in quel momento l’azienda di Mountain View ha voluto dare uno schiaffo morale a Apple, dimostrando che anche nell’ambiente Android era possibile confezionare e realizzare uno smartphone pensato in funzione del robottino verde. Il risultato è stato uno dei telefoni più apprezzati nel panorama smartphone internazionale.

Quindi, perché acquistare uno smartphone Google? Perché otterrai uno dei telefoni più completi del mercato, con la miglior integrazione software-hardware possibile in campo Android e un bel pacchetto di intelligenza artificiale applicata alle fotocamere che si permetterà di avere uno dei migliori cameraphone in circolazione. Non esiste un’offerta ampia e variegata, in quanto Google segue il percorso intrapreso da Apple: pochi smartphone ogni anno e che puntano esclusivamente a competere con gli smartphone top di gamma del mercato.

In più, gli smartphone Google sono dipendenti dal Google Store e non si trovano con facilità sugli e-commerce tradizionali: ragion per cui ti sarà capitato di vederli raramente a giro. Ma questo non deve spaventarti, abbiamo pensato noi a cercare le offerte migliori su Amazon, eBay ed ePrice affinché tu possa sempre trovare a disposizione i miglior smartphone Google che abbiamo scelto nella nostra guida. Andiamo a scoprire quali sono.