Smartphone da cantiere: ecco i migliori modelli presenti sul mercato

Smartphone da cantiere: quale comprare

Chi ha bisogno di uno smartphone da cantiere lavora in un ambiente ostico per i comuni telefoni: tra acqua, polvere e il rischio (elevate) che possa scivolare di tasca e cadere per terra, le possibilità di ritrovarsi la sera con uno schermo graffiato o con il cellulare rotto in mille pezzi sono più alte di quanto si pensi. Per questo motivo le soluzioni sono due: o comprare un muletto da tenere giusto per le ore di lavoro tra ponteggi e edifici in costruzione, oppure affidarsi ad uno smartphone rugged, quella categoria di telefoni pensata appositamente per uscire indenne da urti, graffi e cadute, oltre ad essere certificati contro acqua e polvere.

La fama degli smartphone da cantiere non li precede, anzi, molto spesso si pensa che questa categoria di dispositivi sia composta soltanto da telefoni brutti da vedere, ingombranti e lenti: insomma, praticamente dei device inutilizzabili nella vita di tutti i giorni, fatta di app, giochi e mail da leggere a tutte le ore del giorno. Ebbene, se questa definizione poteva essere vera in passato, oggi gli smartphone da cantiere hanno fatto passi da gigante per cercare di restare al passo con gli smartphone top di gamma.

Il lungo lavoro di ricerca e sviluppo intorno agli smartphone da cantiere ha prodotto risultati evidenti con design meno squadrati e fuori dall’ordinario, processori all’altezza della situazione e una pletora di sensori di cui i telefoni comuni non sono dotati. Così, mentre i telefoni tradizionali cercavano di mangiarsi questo segmento di mercato all’insegna di smartphone IP68 e schermi sempre più resistenti, brand come Cat o Crosscall si sono imposti realizzando alternative eccellenti pensate soprattutto per chi lavora.

Quindi perché acquistare uno smartphone da cantiere? Per avere grossomodo le prestazioni di uno smartphone classico all’interno di un telefono robusto e solido che ti permetterà di lavorare senza doverti preoccupare di tenere il cellulare al riparo da acqua, polvere o cadute accidentali. Nella nostra selezione abbiamo tenuto conto innanzitutto del rapporto tra qualità e prezzo, in modo tale da assicurarci di inserire soltanto i telefoni migliori: questo non vuol dire necessariamente smartphone economici, ma nemmeno ad un costo troppo elevato.

Poi abbiamo analizzato la scheda tecnica dei dispositivi inserendo smartphone da cantiere resistenti, certificati contro acqua e polvere e con dei buoni processori di base per darti il giusto apporto di potenza; infine, abbiamo tenuto conto della possibilità di acquistare questi device sui migliori e-commerce presenti in Italia (su tutti Amazon), permettendoti di acquistare usufruendo dei migliori prezzi disponibili in rete. Insomma, basta rischiare di sfracellare il tuo iPhone inutilmente, puoi dare un’occhiata alla nostra selezione di smartphone da cantiere che possono riuscire a farti cambiare idea e a lavorare senza patemi.