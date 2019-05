Smartphone con tastiera: ecco i migliori nella nostra selezione

Smartphone con tastiera: quale comprare

L’avvento dell’iPhone nel 2007 sembrava aver spazzato via ogni velleità dei telefoni tradizionali: il display touch e la comodità dell’ecosistema basato sulle app costituiva un bel salto in avanti rispetto alle interfacce statiche dei vecchi cellulari di una volta. In più, vuoi mettere la comodità di scrivere su una tastiera QWERTY virtuale rispetto alla classica tastiera T9? Eppure esistono anche le vie di mezzo pensate per chi proprio non riesce a digerire la scrittura sullo schermo e ha bisogno di tasti fisici per scrivere una mail o mandare un messaggio.

Chi ha fatto della tastiera fisica una vera e propria icona del proprio brand è Blackberry, che ha costituito per anni l’alternativa perfetta per chi voleva qualcosa di più da un cellulare senza lanciarsi nel vuoto degli smartphone. Nonostante adesso Blackberry sia nelle mani dei cinesi di TCL Communication – gli stessi che controllano anche Alcatel – la Mora continua ad essere la soluzione migliore per chi ha bisogno di una tastiera fisica, puntando praticamente da sola a questa nicchia di mercato.

Quindi perché acquistare uno smartphone con tastiera? Si tratta di una scelta dettata dall’estetica e dalla fruibilità: se preferisci scrivere con dei tasti fisici piuttosto che con le tastiere virtuali degli smartphone di oggi, è bene tenere presente i dispositivi che ti elenchiamo in questa guida. Per selezionare i migliori smartphone con tastiera siamo partiti innanzitutto dal verificare la presenza della tastiera fisica – sia questa di tipo QWERTY o semplicemente il vecchio T9 di una volta – caratterizzata da una buona comodità d’uso. Ma non solo, ci siamo basati anche sull’ergonomia del dispositivo, assicurandoci che lo spazio extra richiesto dalla tastiera non vada a discapito di una buona portabilità e di una ottima maneggevolezza.

Vediamo quali sono i migliori smartphone con tastiera che abbiamo presentato in ordine di prezzo, provando a rispondere ai tuoi bisogni e alle tue necessità.