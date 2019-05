Smartphone con ricarica wireless: quali sono i migliori e dove acquistarli

Smartphone con ricarica wireless: quale comprare

Quando tre anni fa Samsung presentò al mondo uno dei primi smartphone con ricarica wireless – il Galaxy S6 – sembrò più un esercizio di stile che una funzionalità completa: la carica era lenta, il telefono si surriscaldava e questo provocava un danno all’alimentatore. Insomma, un mezzo flop che accontentò però il marketing che potette cavalcare l’onda pur senza accontentare realmente i consumatori.

Con il passare degli anni, però, la tecnologia si è raffinata, la dispersione di energia si è ridotta e gli smartphone con ricarica wireless sono diventati un’alternativa più che valida per chi non ha voglia di prendere con sé il cavetto o per chi ha dimenticato di metterselo in borsa. Ma a dare la spinta finale alla tecnologia ci ha pensato Apple che, come già successo diverse volte in passato, ha avuto la forza e il consenso dei fan per creare questo nuovo bisogno negli utenti, costringendo così anche gli altri costruttori ad adeguarsi e a dotare i propri smartphone con ricarica wireless.

Ma in cosa consiste? La ricarica wireless crea un campo magnetico tra l’alimentatore e il telefono scatenando la carica induttiva: ossia, è il campo magnetico stesso a trasferire l’energia dal pad di alimentazione allo smartphone e proprio per questo motivo richiede che ci sia contatto (o comunque non si esca dai 4 centimetri di distanza) tra i due. La maggior parte degli smartphone con ricarica wireless sfruttano le specifiche standard Qi dettate dal Wireless Power Consortium (WPC), un consorzio del quale fanno parte praticamente tutte le aziende che si occupano di smartphone, che si occupa dello sviluppo della tecnologia fornendo ai costruttori tutti i dettagli necessari per l’utilizzo della tecnologia senza fili.

La scelta di adoperare lo standard Qi su tutti gli smartphone con ricarica wireless permette a noi (e alle aziende che si occupano di accessori) di non dover perdere la testa tra mille soluzioni incompatibili. Se il nostro smartphone è dotato della ricarica senza fili, possiamo acquistare un qualunque accessorio che risponde agli standard Qi e siamo sicuri che questo funzionerà con il nostro telefono.

Ma perché acquistare uno smartphone con ricarica wireless? Perché ti libera dal “giogo” dei cavi. Non devi più andare in giro con mille cavetti che ti costringono a rovistare ogni volta in fondo alla borsa, basta avere il pad di ricarica sulla scrivania e appoggiarci sopra il telefono. Non devi più collegare il telefono al computer e rischiare di dimenticartene, facendo cadere il monitor alla prima telefonata.

Al momento si tratta di una funzionalità dedicata agli smartphone top di gamma, ma siamo sicuri che nel corso del 2019 potremmo vedere qualche novità in questo senso anche nella fascia medio-bassa di mercato. Ma siccome non è semplice capire a prima vista se il telefono che ti piace è uno smartphone con ricarica wireless, abbiamo deciso di realizzare questa guida per raccogliere i modelli migliori.

Innanzitutto, sembrerà scontato, abbiamo selezionato i migliori dispositivi in grado di garantirci la massima autonomia possibile e una ricarica wireless più veloce. Poi abbiamo passato in rassegna le schede tecniche dei device per scegliere soltanto quelli che fossero in grado di garantirti una buona fluidità di sistema. Infine, il nostro intento è stato cercare di coprire più fasce di prezzo possibili – anche se purtroppo non esistono telefoni compatibili al di sotto dei 400€ – selezionando soltanto modelli usciti nel corso dell’ultimo anno. Andiamo a vedere i migliori smartphone con ricarica wireless che abbiamo selezionato per te, proposti in ordine di prezzo.